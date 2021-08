WhatsApp : les fonctionnalités cachées et méconnues

On ne va pas perdre du temps à présenter WhatsApp, ce système de messagerie instantanée lancé en 2009. Propriété depuis 2014 de Facebook qui a déboursé 22 milliards de dollars pour en faire l’acquisition, elle est utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde que ce soit sous iOS ou Android. Il y a donc même de fortes chances que vous soyez parmi celles et ceux qui l’utilisent quotidiennement pour discuter avec vos proches et vos amis. Mais êtes-vous sûr d’en connaître toutes les fonctionnalités ?

Une fois pour toutes

Depuis début août, vous avez peut-être vu apparaître un petit « 1 » dans un cercle dans votre bulle de légende quand vous envoyez une photo sur WhatsApp et sur lequel vous pouvez appuyer. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité appelée View Once qui rend unique le visionnage de la photo. Une fois ouverte, elle disparait et n’est donc pas sauvegardée où que ce soit. Ceci peut s’avérer très pratique si vous envoyez des informations importantes à quelqu’un, comme des codes ou des photos personnelles que vous n’avez pas envie de voir en mémoire sur le téléphone du destinataire. À noter que ce dernier peut tout de même en faire une capture d’écran, alors réfléchissez bien quand même avant, disons, d’oublier de mettre des vêtements sur la photo que vous partagez. Tout est expliqué dans cette vidéo.

New feature alert! You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow — WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021

À lire également : Cachez vos photos coquines et autres « nudes » sur votre appareil Android

En ce moment, dans la version bêta, les concepteurs proposent également à l’essai l’envoi de messages éphémères qui peuvent s’effacer au bout de 24h ou 90 jours. À voir si cela sera concluant et bientôt disponible pour tous.

Message vocal et limites

WhatsApp, en plus de nous permettre de nous envoyer des messages écrits, propose également de laisser à son interlocuteur des messages vocaux, exactement comme sur le répondeur d’un téléphone. Cette fonctionnalité comprend des options que tout le monde ne connaît pas. Vous pouvez par exemple, si vous êtes pressé, écouter le message en accéléré. Il vous suffit de cliquer sur la bulle sur la gauche et de changer le « 1x » en « 1,5x » ou « 2x ». Pratique si le message fait une demi-heure.

Autre option, si vous ne voulez pas avoir à maintenir le doigt sur le bouton « enregistrer », il vous suffit de glisser le doigt vers le cadenas au-dessus pour vous retrouver en mode main libre. Vous pourrez donc laisser de longs messages sans risquer une crampe de l’index.

Enfin, si vous voulez récupérer ou écouter le message sans que le destinataire s’en aperçoive, sachez qu’ils sont tous disponibles en écoute libre dans la mémoire de votre téléphone et accessibles depuis l’application Files dans l’onglet Audio puis le dossier WhatsApp Audio.

Personnalisation jusqu’au bout de la nuit

S’il est tout à fait possible de se servir de WhatsApp dans sa version « brut », vous pouvez néanmoins vous amuser à personnaliser les conversations. Si vous voulez changer et mettre le même fond d’écran pour toutes les conversations, allez dans Paramètres > Discussions > Fond d’écran. Là, vous trouverez un large choix de couleurs unies et de paysage. Vous pouvez aussi choisir n’importe quelle photo présente sur la mémoire de votre téléphone.

Si vous voulez changer l’image de fond pour une discussion en particulier, rentrez dans cette dernière et cliquez sur les trois petits points en haut à droite où vous trouverez l’option « Fond d’écran » qui vous permettra de le faire.

Enfin, pour reposer vos yeux, n’hésitez surtout pas à passer votre application en thème sombre afin que le fond de l’application soit noir plutôt que blanc flamboyant. Pour cela, dirigez-vous vers Paramètres > Discussions > Thème et choisissez « Sombre ». En plus de moins agresser vos rétines, cette fonctionnalité permet de vider votre batterie beaucoup moins vite si vous avez un écran OLED.

Émoji paradis

Enfin, c’est une des dernières nouveautés et pas des moindres : 217 nouveaux émojis sont disponibles depuis peu sur WhatsApp. Vous y trouverez des choses incroyables comme le smiley avec les yeux en spirale, un autre la tête derrière des nuages, voire même un cœur enflammé. Enfin, vous trouverez de nouvelles combinaisons de couple avec différents genres et couleurs de peau, histoire que vous trouviez celui qui correspond le mieux à votre réalité.

Elle est pas belle la vie ?