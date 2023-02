WhatsApp : Le tout nouveau statut vocal vient d’arriver !

Jamais avare en nouveautés, WhatsApp nous en propose encore une belle en ce début de mois de février. On connaissait les statuts texte, image ou vidéo, voici maintenant qu’arrivent les statuts vocaux. Kézako ? Eh bien la possibilité d’enregistrer un message vocal de trente secondes que vos contacts pourront consulter quand ils n’auront rien de mieux à faire, ce qui se produira forcément à un moment ou un autre.

Tous vos contacts ? Si vous le souhaitez, oui, mais ce n’est pas une obligation car comme le précise le communiqué officiel de WhatsApp, vous pouvez définir l’audience précise qui aura accès à votre précieux statut : « Nous vous permettons de modifier vos paramètres de confidentialité statut par statut afin que vous puissiez choisir qui peut voir chaque mise à jour. » Voilà, c’est dit, maintenant il va falloir faire attention à ne pas s’emmêler les pinceaux.

Réagissez !

La fête ne s’arrête pas là puisque vous pourrez également réagir aux statuts de vos amis de la même manière que vous le faites avec les messages classiques. Un simple balayage et ce sont pas moins de huit emojis qui vous seront proposés pour exprimer vos émotions. Si cela ne suffit pas, on vous trouve bien difficiles, mais bon… vous pourrez également répondre avec du texte, des stickers ou bien sûr d’autres messages vocaux, et ainsi de suite !

Les anneaux de statut

Aux plus distraits qui ont besoin d’une stimulation visuelle pour activer leur neurones, le nouvel anneau de statut assurera de ne pas manquer les mises à jour partagées par leurs contacts. Ce joli cercle coloré ornera en effet la photo de profil de tous les individus ayant publié une mise à jour de statut et sera observable dans les listes de conversations, les listes de membres d’un groupe ainsi que dans les informations du contact en question.

WhatsApp de plus en plus inclusif

Outre le côté amusant, rapide et pratique de ce statut vocal, on salue cette volonté de la messagerie instantanée d’oeuvrer à toujours plus d’inclusivité. En effet le blog officiel le précise : « Le statut vocal peut être utilisé pour partager des mises à jour plus personnelles, en particulier si vous êtes plus à l’aise à l’oral qu’à l’écrit. » Autrement dit, les illettrés et les analphabètes seront particulièrement heureux de découvrir cette nouvelle fonctionnalité. L’orthographe, la grammaire et toutes ces choses inutiles trouveront bientôt leur place bien méritée au fond des poubelles de l’histoire. Les messages vocaux étaient déjà un grand pas dans cette direction, en voici un nouveau. Les gens dépourvus de bras, de mains ou de doigts seront également parmi les grands bénéficaires de cette innovation, laisser un statut vocal est désormais à portée de nez !

C’est pour quand ?

Cette nouvelle fonctionnalité est officiellement lancée depuis hier 7 février 2023, mais il est possible qu’elle ne soit pas diponible immédiatement sur votre téléphone. Rassurez-vous, cela ne va pas tarder, car ce n’est pas une nouveauté réservée à la version bêta, il faut juste un peu de temps pour la déployer sur deux milliards d’appareils… Alors un peu de patience, ça arrive !