WhatsApp : le multisupport débarque enfin !

Certes, WhatsApp a légèrement entaché son image avec cette polémique autour de sa nouvelle politique de confidentialité. Reste que le service de messagerie instantanée reste très populaire en France et dans le monde, avec plus de deux milliards d’utilisateurs. Et justement, pour les motiver à rester et ne pas aller voir du côté de Signal ou de Telegram (ou des françaises Olvid et Skred), WhatsApp a plusieurs solutions : éviter d’imposer des conditions d’utilisation stupides (c’est raté) et proposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Sur ce dernier point, WhatsApp s’en sort plutôt bien. Depuis ces derniers mois, l’application a accueilli de nombreuses fonctionnalités inédites, comme les images temporaires à la Snapchat, la possibilité de basculer vos messages d’un appareil Android à iOS, ou encore la personnalisation des fonds d’écran. Autant de petits ajouts qui améliorent l’expérience utilisateur et le motivent donc à rester fidèle au poste.

Seulement, certaines fonctions particulièrement demandées prennent leur temps à arriver, et notamment la prise en charge du multisupport. Soit la possibilité d’utiliser son compte WhatsApp sur plusieurs appareils simultanément. Teasé en août 2020, cette fonction attendue va enfin pointer le bout de son nez d’ici l’été 2021, via une version bêta publique de l’application publiée d’ici l’été 2021

WhatsApp offre enfin le multisupport

C’est en tout cas ce qu’ont confirmé Will Cathcart, directeur de WhatsApp, et Mark Zuckerberg, grand manitou de Facebook. Il sera ainsi possible d’ouvrir son compte sur quatre appareils en même temps au maximum. Notez également que vous pourrez profiter des services de WhatsApp sur des appareils qui ne partagent pas le même système d’exploitation, en l’occurrence Android et iOS par exemple.

Autre point crucial de cette annonce, le multisupport proposera toujours du chiffrement de bout en bout, le principal point fort de WhatsApp. En d’autres termes, vos conversations resteront sécurisées sur tous vos appareils. D’après Mark Zuckerberg, continuer de proposer du chiffrement de bout en bout avec le multisupport a représenté un challenge de poids.

« Cela a été un grand défi technique de faire en sorte que tous vos messages et votre contenu se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est déchargée, mais nous avons résolu ce problème, et nous sommes impatients de le sortir bientôt », assure le fondateur du réseau social.

Source : IndiaToday