WhatsApp : l’appli va à la poubelle dès le 15 mai !

Revenons à l’un des dossiers chauds de ce début d’année 2021. Comme vous le savez probablement, WhatsApp s’est lancé dans une opération délicate en annonçant début janvier la mise en place de nouvelles conditions d’utilisation. Selon ces termes, l’application se réserve désormais le droit d’envoyer des données vous concernant à Facebook.

Bien évidemment, la nouvelle fait polémique, les utilisateurs crient au scandale et certains migrent sur la concurrence, Telegram et Signal en tête. WhatsApp et Facebook commencent alors à multiplier les déclarations pour faire calmer le jeu. D’abord, on assure que la collecte de données ne concerne pas les Français. Ensuite, les deux compagnies confirment que seules les données relatives à vos échanges avec des entreprises seront récupérées. Malgré ces multiples annonces, les utilisateurs se montrent toujours méfiants.

Finalement, WhatsApp a décidé de reporter l’entrée en vigueur de ces conditions d’utilisation au 15 mai 2021. Avec une petite subtilité toutefois. Contrairement à ce qui avait été annoncé, vous serez dans l’obligation d’accepter ces nouvelles règles. « Les conditions d’utilisation entreront en vigueur le 15 mai 2021. Veuillez accepter ces mises à jour pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp après cette date », précisait l’application.

WhatsApp ne sert à rien si vous n’acceptez pas les conditions

À l’inverse de ce que prétendaient de précédentes rumeurs, votre compte ne sera pas bloqué ou banni si vous n’acceptez pas ces conditions. En revanche, vous ne pourrer pas profiter de WhatsApp à 100%. En effet, vous ne pourrez que recevoir des appels (et pas en émettre)… Mais ce n’est pas tout. Si quelqu’un vous envoie un message, vous serez en serez notifié, mais vous ne pourrez pas le consulter. En d’autres termes, WhatsApp ne sert plus à rien si vous n’acceptez pas les conditions d’utilisation.

Vous l’aurez compris, WhatsApp met tout en œuvre pour vous forcer à accepter ses nouvelles règles. Dans le cas où vous voudriez dire au revoir à WhatsApp (et vous avez probablement raison), sachez qu’il est encore possible de sauvegarder vos conversations, que vous soyez sur Android ou iOS. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les Réglages, puis Discussion et appuyer sur Sauvegarde. Et vous, que comptez-vous faire ? Allez-vous rester sur WhatsApp et comptez-vous utiliser une autre application de messagerie instantanée ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et si, comme nous, vous faites attentions aux données que vous échangez sur Internet, nous vous rappelons que le pack « VPN Extra » de CyberGhost se retrouve à 4,09 €/mois (VPN+antivirus+gestion des mots de passe et encore pleins d’autres choses).

Source : CNews