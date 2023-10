WhatsApp : l’adieu aux mots de passe avec passkey ?

On le constate depuis maintenant plusieurs années, les acteurs de la tech cherchent à remplacer les mots de passe. Jugés trop friables, les voici donc progressivement remplacés par une nouvelle méthode appelée Passkey. Après avoir été adopté par Apple, Microsoft, puis par Google et Android dans sa version 14, voici que WhatsApp intègre ce protocole à sa sécurité.

WhatsApp a donc décidé de suivre le mouvement des GAFAM en adoptant officiellement le système passkey. L’objectif est de proposer aux utilisateurs un outil simple et sécurisé pour se connecter à leurs services, au travers de clés d’accès chiffrées. Exit les suites de caractères à mémoriser, le passkey se contente d’un déverrouillage par visage, empreinte digitale ou code PIN, pour les plus traditionalistes.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023