WhatsApp : la nouvelle manière de sécuriser son compte !

WhatsApp proposait déjà la double authentification avec un code PIN en plus du code reçu par SMS. Le but est bien sûr d’éviter les piratages de compte puisque, de base, l’appli ne nécessite pas de mot de passe. Pour renforcer la sécurité des comptes, Meta a choisi d’ajouter un garde-fou en plus du prochain passkey : la vérification via une messagerie électronique.

Il suffit donc de renseigner un e-mail pour que WhatsApp vous envoie un message à chaque changement radical apporté à votre compte. Cette mesure rendrait presque impossible le piratage via clonage de carte SIM ou phishing. La vérification par e-mail est aussi la bienvenue dans le cas où vous n’auriez pas accès à un réseau téléphonique. Cette fonctionnalité n’est pas encore intégrée sous Android où seuls les utilisateurs ayant accès à la version bêta peuvent l’utiliser. Sur iOS, il semblerait que la vérification par e-mail est déjà répandue à partir de la version 23.24.70 de l’appli.

📝 WhatsApp for iOS 23.24.70: what's new?

• WhatsApp is widely rolling out a feature that allows users to associate an email address with their accounts.

• More users can now experiment with a revamped interface with a new green color and icons.https://t.co/ufFpvSYTZe pic.twitter.com/I26mStn8V3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 21, 2023