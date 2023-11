WhatsApp : la nouvelle fonctionnalité IA qui va tout changer ?

Depuis bientôt un an, les Intelligences artificielles se glissent partout. Sur le web, avec ChatGPT et Bard, dans le design et l’art, avec Dall-E et Midjourney, et maintenant sur les réseaux sociaux, avec, par exemple, X et son robot Grok. Et maintenant, voilà que les messageries s’enrichissent aussi de leur propre IA générative, avec WhatsApp à la manœuvre.

Une IA basée sur Llama 2

Encore une fois, c’est le média de référence WABetaInfo qui nous parle de cette nouveauté, introduite dans la version Android 2.23.24.26 de WhatsApp. L’application bénéficie d’un onglet IA, accessible depuis l’écran des Chats, donnant accès à un chatbot génératif. Celui-ci est basé sur le modèle de langage Llama 2, Open Source et développé par les équipes Meta.

À quoi s’attendre pour cette nouvelle fonctionnalité ? D’après les premières informations, elle permettra à l’utilisateur d’accéder à un assistant virtuel directement sur l’application. De la génération d’images à la création de stickers personnalisés, celui-ci aura une large gamme d’interactions, en passant aussi par la réponse à des questions de l’utilisateur. Autre fonctionnalité, plus anecdotique, l’IA générative de WhatsApp devrait permettre d’échanger avec des avatars virtuels de personnalités, telles que Snoop Dogg ou Paris Hilton.

D’abord WhatsApp, puis tout Meta

Pour l’heure, cette IA générative n’en est qu’au stade du test. La fonctionnalité n’est ainsi accessible qu’à un petit nombre d’utilisateurs, issus du programme de bêta test WhatsApp. Cependant, à en croire Meta, le chatbot devrait être déployé auprès du grand public dans les prochaines semaines : d’abord sur l’application de messagerie, puis, dans un second temps, sur Messenger et Instagram. Courant 2024, donc, les différentes plateformes conversationnelles du groupe devraient se doter d’une fonctionnalité d’échanges avec l’Intelligence artificielle.

La confidentialité respectée ?

Bon, évidemment, qui dit Intelligence artificielle dit collecte de données massive. Mais WhatsApp met un point d’honneur à conserver une image d’application éthique, respectueuse de la confidentialité de ses utilisateurs. Meta a donc tenu à rassurer le grand public, en indiquant que les conversations avec le chatbot seront chiffrées de bout en bout, prévenant toute lecture extérieure.

Sur cet aspect, gardons un œil attentif : si WhatsApp tend à prouver la qualité de son engagement en matière de respect de la vie privée, l’intégration d’une IA pose des questions légitimes. Principal écueil : un modèle de langage a besoin de données en continu pour s’entraîner et évoluer, données souvent extraites des conversations créées par les utilisateurs d’un modèle de langage. Le respect d’une confidentialité stricte semble alors bien complexe.