WhatsApp : la fuite des données vers Facebook ne concerne pas les Français

Nous vous en parlions ce jeudi 7 janvier 2021 dans nos colonnes. WhatsApp a déclenché une vive polémique en annonçant l’instauration de nouvelles conditions d’utilisation liées aux données de l’utilisateur. En effet, le service de messagerie instantanée aux 2 milliards d’usagers a confirmé qu’il allait transférer l’intégralité de vos données personnelles à sa maison-mère : Facebook.

Ainsi on pouvait lire dans ces nouvelles conditions : « Ces données peuvent inclure des informations sur votre activité (y compris comment vous utilisez nos services, nos préférences dans les services, comment vous interagissez avec les autres en utilisant nos services, et l’heure, la fréquence et la durée de vos activités et interactions), fichiers de log et diagnostics, crashes, sites, et logs et rapports de performances ».

Vous vous en doutez, la nouvelle n’a pas été très bien accueillie par les utilisateurs. Face à l’ampleur de la polémique, WhatsApp a pris la parole pour apporter des précisions essentielles. Selon l’entreprise, les utilisateurs européens ne seront pas soumis aux mêmes règles et n’auront pas l’obligation de partager des données avec Facebook pour améliorer les services du réseau social.

Une précision qui change tout vous en conviendrez. On se demande d’ailleurs pourquoi WhatsApp ne l’a pas évoqué plus tôt. Niamh Sweeney, responsable en charge de la politique de confidentialité de WhatsApp, a confirmé cette différence de traitement pour les utilisateurs européens.

« Il a été rapporté à tort que la dernière mise à jour d’utilisation et de la politique de confidentialité de WhatsApp exige des utilisateurs européens qu’ils acceptent le partage de données avec Facebook à des fins publicitaires afin de continuer à utiliser le service c’est faux », a-t-elle assuré sur Twitter.

2/5 It has been incorrectly reported that WhatsApp's latest Terms of Service and Privacy Policy update requires users in the European Region to agree to the sharing of data with Facebook for ads purposes in order to continue using the service. This is false.

— Niamh Sweeney (@NiamhSweeneyNYC) January 7, 2021