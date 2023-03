WhatsApp illégal et interdit ? James Bond en PLS

WhatsApp propose un chiffrement de bout en bout à ses utilisateurs depuis 2016. Même si la plate-forme est décriée pour ses conditions d’utilisation pas toujours claires, ce système est la garantie que personne ne peut voir les messages échangés. Le principe est simple : le chiffrement s’opère sur l’appareil des correspondants et il est impossible pour un tiers et même pour WhatsApp d’accéder au contenu des échanges.

WhatsApp would not remove end-to-end encryption for UK law, says chief https://t.co/rs7Rk2Axpq

— The Guardian (@guardian) March 9, 2023