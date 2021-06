WhatsApp : finalement, pas de blocage pour les rebelles

Comme vous le savez probablement, WhatsApp a créé la polémique en janvier 2021 en annonçant une importante mise à jour de ses conditions d’utilisation. Avec ses nouvelles règles, la messagerie instantanée aux deux milliards d’utilisateurs s’arroge le droit de partager des données avec Facebook, sa maison-mère. Ces données, qui concernent principalement vos échanges avec des entreprises sur WhatsApp, serviront à améliorer le système des publicités ciblées du réseau social.

Bien entendu, la colère monte chez les utilisateurs, qui ont peur de voir d’autres données filer entre les mains de Facebook. Un exode massif des utilisateurs s’en suit vers la concurrence comme Signal ou Telegram. La communication de WhatsApp n’aide pas à calmer les choses, puisque l’application affirme qu’il y aura des conséquences graves si vous n’acceptez pas ces conditions d’ici leur entrée en vigueur le 15 mai 2021.

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time.

— WhatsApp (@WhatsApp) May 14, 2021