WhatsApp : envoyez des messages vidéo instantanés et chiffrés !

WhatsApp continue sa mutation et vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité : le message vidéo instantané et chiffré !

Depuis quelques semaines, WhatsApp enchaîne les nouveautés : système anti-censure, possibilité de s’auto-envoyer des messages, épingler un message, statut vocal, images HD, transcription de messages vocaux, sondages, etc.

Aujourd’hui, l’application de communication se dote d’une nouvelle fonctionnalité liée à la vidéo. Il s’agit en fait de l’ajout de messages vidéo instantanés. Directement dans une conversation, il sera possible d’envoyer une vidéo à la manière des messages vocaux. Il suffira d’appuyer sur l’icône du message vocal et de passer en mode vidéo. Comme pour les messages vocaux, il sera possible de faire glisser l’icône vers le haut pour ne pas avoir à rester appuyé dessus.

60 secondes max et chiffrement de bout en bout

Ces vidéos, d’une durée maximale de 60 secondes, seront mises en sourdine et apparaîtront sous forme de bulle. Ce sera à votre correspondant de déclencher leur lecture. Bien sûr, WhatsApp met encore une fois en avant le caractère chiffré de cette fonctionnalité. Il s’agit d’ailleurs d’un système de chiffrement de bout en bout, comme pour tous les autres moyens d’envoyer des messages avec l’appli de Meta.

Rappelons que ce type de chiffrement, les clés cryptographiques nécessaires pour déchiffrer la conversation ne transitent jamais et reste stockées localement chez les différents intervenants. Cela empêche en pratique toute interception des échanges. WhatsApp est déjà en train de déployer cette nouveauté et vous devriez pouvoir l’utiliser dans les prochains jours ou les prochaines semaines… Qu’est-ce que cela apporte par rapport à la visio ? La possibilité de garder ces messages et de délivrer une vidéo rapidement et sans coupure. Allez, on prend et on vous fera un tuto très prochainement !