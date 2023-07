WhatsApp en surchauffe ? Une panne et des questions

Moins de deux heures. C’est le temps qui s’est écoulé entre les premières coupures de service relevées par Downdetector et la résolution de la panne par les équipes WhatsApp. Mais pour un grand nombre d’utilisateurs, cette panne a semblé durer des jours.

Du côté de la marque, la communication reste laconique, se contentant d’annoncer la prise en charge de l’incident et sa résolution, environ une heure après le premier message. Pas plus d’informations sur les origines de la panne, qui restera donc un mystère de plus pour les utilisateurs.

Un mystère de plus, car des pannes, le groupe Meta en a connu quelques-unes. Que ce soit avec WhatsApp, qui a connu un dysfonctionnement similaire en octobre dernier, ou avec d’autres plateformes du groupe, de nombreux incidents majeurs ont interrompu leurs services.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021