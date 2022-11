WhatsApp en sueur : 487 millions de comptes seraient compromis !

WhatsApp compte 2 milliards d’utilisateurs actifs : c’est énorme. Cela représente 1/4 de l’humanité. Personne ne sait comment elle est parvenue à glaner autant de données, mais une personne met en ce moment en vente une liste de plus de 487 millions de numéros de téléphone. Presque 25 % de tous les utilisateurs de WhatsApp. Il ne s’agit pas d’une blague ou d’un « fake » puisque les chercheurs de Cybernews ont pu mettre la main sur un échantillon et le constat est sans appel : il s’agit bien de numéros de téléphone récents d’utilisateurs actifs de l’appli.

Hundreds of millions of WhatsApp numbers leaked on the dark web. Don’t use centralized communication tools. They are compromised. pic.twitter.com/9c5VpO5rT8 — Luke Belmar (@lukebelmar) November 27, 2022

Presque 20 millions de Français touchés !

Le pirate cède les données par marché : 7000 $ pour l’intégralité des numéros des États-Unis par exemple (32,3 millions de numéros de téléphone !). Le pays le plus touché est l’Égypte avec pas loin de 50 millions de numéros : presque la moitié de la population ! La France est le cinquième pays le plus touché avec pas loin de 20 millions de comptes. Pour un pays de 67 millions d’habitants, et en considérant que tout le monde n’a évidemment pas de compte WhatsApp, on peut considérer que c’est presque la moitié des comptes français qui figurent dans cette liste.

Soyez donc très vigilant en ce moment avec les messages ou les appels que vous recevez sur WhatsApp, car avec ces prix très bas, de nombreux escrocs vont tenter leur chance auprès des malheureux qui ont vu leur numéro ainsi dévoilé. Pour éviter les fuites de données personnelles, nous vous conseillons bien sûr d’utiliser un VPN, mais pourquoi ne pas vous passer de WhatsApp et d’opter pour Signal ?