WhatsApp : deux grosses nouveautés

WhatsApp continue d’intégrer de nouvelles fonctionnalités. La personnalisation des fonds d’écran, la possibilité de couper le son en vidéo ou encore un onglet « À lire plus tard » seront bientôt disponibles.

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs à travers le monde, WhatsApp met les bouchées doubles pour améliorer ses services. Ainsi et même si l’on attend toujours la connexion multi-support, WhatsApp a par exemple depuis peu intégré des images temporaires à la Snapchat. Une fonctionnalité sympathique, qui a le mérite de dynamiser un peu le service de messagerie.

Or et d’après nos confrères du site WABetaInfo, les développeurs de l’application vont ajouter prochainement trois fonctionnalités inédites supplémentaires. En premier, Facebook compte offrir davantage d’options de personnalisation aux utilisateurs de WhatsApp, avec la possibilité de modifier ses fonds d’écran à la volée.

Fonds d’écran personnalisés sur WhatsApp

En effet, il sera désormais possible d’appliquer un fond d’écran différent sur chaque discussion. Vous trouverez à votre disposition 32 nouveaux fonds d’écran « lumineux » et 29 fonds d’écrans « Dark », ainsi que des couleurs. Les utilisateurs peuvent aussi accéder facilement à de précédents fonds d’écran dans l’onglet « Archives des fonds d’écran ».

Ensuite, les développeurs vont intégrer une fonction « À lire plus tard ». Comme son nom l’indique, cette option vous permettra de ranger des conversations dans cet onglet, pour les consulter ultérieurement. Notez que les notifications des chats rangés dans « À lire plus tard » sont désactivées. Un bon moyen de mettre en sourdine une conversation un peu trop animée.

Et en parlant de sourdine justement, WhatsApp intégrera une fonction bien utile pour ceux qui ont l’habitude d’utiliser l’outil Diffusion. En effet, il sera possible de couper le son avant de partager une vidéo sur WhatsApp. Pratique, notamment si la vidéo en question se veut extrêmement bruyante, ou si quelqu’un y divulgue des informations secret défense par exemple.

Il faut préciser que ces trois fonctionnalités vont être rajoutées à la bêta de WhatsApp, avant d’être disponibles pour tous les utilisateurs. Pour rappel, WhatsApp a récemment amélioré la sécurité sur sa plateforme. En effet, les développeurs de WhatsApp peuvent désormais accéder aux derniers messages d’un compte signalé, afin de procéder à des vérifications.

Si cette fonctionnalité promet effectivement plus de sécurité pour les utilisateurs, elle nuit en revanche à la confidentialité des échanges. En effet, plusieurs zones d’ombre demeurent : les développeurs peuvent-ils également accéder aux messages du plaignant ? Les équipes de WhatsApp se contentent-elles de consulter les messages les plus récents ou remontent-elles plus loin ? Nous attendons des précisions du service de messagerie à ce sujet.

Source : Android Headlines