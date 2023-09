WhatsApp : comment trouver vos sauvegardes dans Google Drive ?

Saviez vous que WhatsApp protège vos données importantes en les sauvegardant sur Google Drive ? Une fonctionnalité utile, qui vous permet de récupérer vos conversations et médias en cas de changement d’appareil ou perte d’informations. Comment les retrouver ? Android MT vous guide !

La sauvegarde Drive de WhatsApp est une alternative intéressante à la sauvegarde locale. Son principal avantage repose sur la mobilité conférée, car vous pouvez accéder à ces informations depuis n’importe où du moment qu’un accès au cloud Google est possible. Cela, combiné à un gain de place sur votre appareil, fait de cette option une fonctionnalité attractive. Mais si vous souhaitez vérifier l’intégrité du dossier de sauvegarde WhatsApp, peut-être vous demandez-vous où le retrouver ?

Trouver ses sauvegardes WhatsApp sur l’application Drive

Le plus simple pour retrouver votre sauvegarde est de passer par la version PC de Google Drive. Plus lisible, elle vous donne un accès simple et quasiment immédiat à votre backup, en moins de trois clics. Pour ce faire :

1. Ouvrez Google Drive sur votre navigateur

Puis rendez vous dans l’espace de stockage, depuis le menu de gauche

2. Sélectionnez Sauvegardes, en haut à droite de votre écran

3. Vous avez maintenant accès à toutes les sauvegardes

Vous avez donc accès à votre sauvegarde WhatsApp ! Cependant, il ne s’agit pas d’un fichier lisible mais d’un dossier backup. Seules certaines options sont alors disponibles en cliquant dessus. Vous pouvez ainsi :

Désactiver la sauvegarde automatique sur le Drive

Double cliquez sur la sauvegarde

Sur la fenêtre à l’écran, cliquez sur Désactiver

Déconnectez l’application WhatsApp depuis les Paramètres du Drive (Roue dentée > Gérer les Applications > WhatsApp > Options > Déconnecter)

Supprimer la sauvegarde enregistrée

Double cliquez sur la sauvegarde

Sur la fenêtre à l’écran, cliquez sur Supprimer la Sauvegarde

Confirmez la suppression

Et voilà ! Vous pouvez aussi accéder à votre sauvegarde Drive depuis l’application smartphone en vous rendant dans l’onglet Sauvegarde. Enfin, il est possible de désactiver la sauvegarde Cloud de WhatsApp directement depuis les paramètres de l’application.