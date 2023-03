WhatsApp : comment synchroniser et utiliser la messagerie sur PC ou Mac ?

Comment faire pour avoir WhatsApp sur mon ordinateur ?

Si vous souhaitez composer vos messages et gérer vos conversations avec le confort d’un vrai clavier et d’un écran plus grand que celui de votre smartphone, WhatsApp Desktop est un complément idéal à l’application mobile. Pour l’obtenir, rien de plus simple :

Si vous êtes sur Windows, rendez-vous sur le Microsoft Store et téléchargez l’application

Si vous êtes sur Mac, rendez-vous sur le Mac App Store et téléchargez l’application WhatsApp

Vous pouvez aussi passer par la page de téléchargement de l’application, que vous retrouverez en suivant ce lien.

Comment synchroniser WhatsApp smartphone avec la version ordinateur ?

Une fois l’application téléchargée, vous devez synchroniser l’application sur PC avec votre WhatsApp mobile. Pour ce faire, rien de plus simple, les développeurs ont pensé à vous.

Lancez l’application sur votre ordinateur

Un QR Code devrait apparaître sur l’interface

devrait apparaître sur l’interface Depuis votre application mobile WhatsApp, accédez à Appareils connectés depuis le Menu en haut à droite

depuis le Menu en haut à droite Cliquez sur Connecter un appareil et flashez le QR Code

Et voilà, vous êtes connecté à WhatsApp sur votre ordinateur, vous pouvez accéder à toutes vos conversations et informations ! Cette nouvelle version de l’application gère à présent les appels vidéo jusqu’à 8 personnes et les appels audio jusqu’à 32 participants.

Sachez qu’il est possible de gérer votre application Desktop de la même manière que sur smartphone. Ainsi, vous pouvez gérer vos conversations, envoyer des photos, des vidéos, des fichiers, mais aussi passer des appels directement depuis l’application PC. Vous pouvez aussi changer votre statut depuis l’interface et accéder à vos paramètres de compte directement depuis WhatsApp pour ordinateur. Vous êtes maintenant prêt à pleinement utiliser WhatsApp sur ordinateur. Pour éviter les trojans et autres fausses versions de l’application, nous vous conseillons de ne télécharger l’application que depuis l’une des sources citées dans ce guide !