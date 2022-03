WhatsApp : comment savoir si votre compte a été piraté ?

Malgré ses petits défauts, WhatsApp est quand même doté d’un chiffrement de bout en bout qui interdit à un tiers de récupérer vos messages, même quelqu’un de la compagnie. Néanmoins, des problèmes peuvent survenir lorsqu’on utilise WhatsApp sur son PC en synchronisant son compte avec son smartphone. Dans ces cas-là, un malware PC peut potentiellement intercepter les données en modifiant le code de la page Web. Pour parer à toute éventualité, la société Meta propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a décidé de s’associer avec Cloudflare pour proposer un plugin sur les navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Il suffit de chercher « Code Verify » dans la liste des extensions et de l’installer. Après, connectez votre compte WhatsApp à la page WhatsApp Web comme vous avez l’habitude de le faire en scannant le QR code avec votre smartphone (allez dans WhatsApp puis dans le menu avec les trois petits points, faites Appareils connectés).

Trois couleurs pour éviter les interceptions de données

Code Verify va alors contrôler le code qui s’exécute lors du lancement de WhatsApp sur votre navigateur. Dans la barre de recherche vous aurez alors une icône verte si il n’y a aucune anomalie, une icône orange en cas de doute (rafraîchissez la page, attendez un peu ou activez/désactivez le plugin) et rouge lorsqu’il y a une grosse incohérence. Attention, une icône rouge ne signifie pas forcément que votre conversation est espionnée, car d’autres extensions peuvent aussi altérer le code. Si votre icône vire au rouge à peine la connexion établie, c’est qu’il y a un problème. N’utilisez pas la version Web de WhatsApp avant d’avoir fait un scan approfondi de votre ordinateur avec un antivirus.