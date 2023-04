WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité volée chez Apple

WhatsApp ne se repose pas sur ses lauriers et tente d’implémenter de nouvelles fonctionnalités pour ne pas perdre sa place de leader sur le marché des messageries instantanées chiffrées. Il ne se passe pas une semaine sans que le site WABetaInfo ne relève de nouvelles choses dans le code de l’application. Il ne s’agit pas de secret puisqu’il suffit de fouiller le code pour trouver, mais ces fonctionnalités mettent des semaines ou parfois des mois avant de satisfaire les ingénieurs de Meta qui autorise alors leur sortie, en premier lieu aux clients du service bêta puis ensuite à tout le monde.

Après le verrouillage des conversations, les super pouvoirs donnés aux admins de groupe, la correction des messages envoyés, les images HD et la possibilité d’épingler des messages, WhatsApp Android va bientôt proposer une barre de navigation en bas de l’interface.

Une nouvelle interface

Sur les captures d’écran de WABetaInfo, on peut voir une barre d’outils avec 4 icônes : Chats, Communities, Status et Calls. Une nouveauté ? Pas vraiment puisque ce design est celui de la version iOS de WhatsApp, il s’agit donc plus d’une harmonisation des menus entre les différentes versions de l’application que d’une révolution. Notez que quelques jours plus tôt, la découverte d’une nouvelle option permettant de déverrouiller une discussion en utilisant ses empreintes digitales avait aussi été découverte. Après des années de statu quo, WhatsApp semble vraiment vouloir écouter ses utilisateurs puisqu’il s’agit d’une demande expresse de la communauté qui jugeait l’interface de WhatsApp dépassée. Si Meta se met à écouter la plèbe maintenant…