WhatsApp : cette astuce va soulager votre téléphone !

Trouver de la place sur son smartphone relève du véritable défi ! Alors, on fouille, on cherche à supprimer des fichiers et médias, sans pour autant se débarrasser d’éléments importants. Mais en nettoyant un peu WhatsApp, vous pouvez libérer de belles quantités de stockage ! On vous montre comment faire.

Aujourd’hui, notre smartphone est devenu un véritable couteau suisse. Avec des modules photos de plus en plus puissants, il s’est transformé, entre autres, en outil de capture de haute qualité. Alors tout y passe : paysages, monuments, moments de vie et même documents importants, dans tous les formats, de la vidéo à la photo en passant par le time lapse. Mais tout cela a un poids, qui vient occuper de l’espace dans la mémoire interne de votre appareil. Surtout quand ces médias sont partagés sur WhatsApp ; l’application de messagerie est en effet très gourmande en stockage.

Une situation qui risque d’ailleurs de se renforcer, avec dorénavant la possibilité d’envoyer des images en qualité HD sur l’application. Alors, on ne va pas se mentir, si vos conversations WhatsApp sont de véritables galeries photos, un petit nettoyage fera le plus grand bien à votre smartphone.

Comment libérer de la place sur WhatsApp ?

Pour procéder au nettoyage de WhatsApp, rien de bien sorcier. En suivant trois étapes simples, vous allez pouvoir libérer du stockage rapidement et simplement sur votre appareil.

Accédez à vos Paramètres

En ouvrant WhatsApp, dirigez vous vers le menu des Paramètres de la messagerie. Depuis cet espace, naviguez vers l’onglet Utilisation données et stockage. Ici, vous pouvez contrôler un certain nombre d’éléments (paramètres de téléchargements, proxy…) mais surtout, vous avez la capacité de Gérer le stockage.

Supprimez les plus gros médias

Depuis cet espace, vous pouvez visualiser plusieurs informations importantes : la quantité de stockage utilisée par WhatsApp, vos conversations les plus lourdes, vos éléments médias les plus lourds… Commencez par naviguer sur les éléments Plus de 5Mo, sous Passer en revue et supprimer les éléments. Sur cet écran, WhatsApp vous suggère les éléments les plus volumineux à supprimer.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le média ou l’élément à supprimer, un seul ou en sélection multiple. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur la corbeille, en haut à droite de votre écran.

Nettoyez vos chats

En revenant au menu Gérer le stockage, en bas de l’écran, vous pouvez accéder à vos conversations, classées selon le poids pris dans la mémoire du smartphone. Sélectionnez une conversation à nettoyer : cela affichera la liste des médias contenus dans le chat (photos, vidéos, fichiers et messages vocaux). Sélectionnez un à un les éléments à supprimer, ou bien cliquez sur Tout sélectionner, puis appuyez sur l’icône de corbeille en haut à droite de votre écran.

Et voilà, votre smartphone vient de s’alléger de plusieurs centaines de Mégaoctets, voire de quelques Gigaoctets ! Sachez que dans le menu Gérer le stockage, vous pouvez aussi paramétrer des messages éphémères. Ceux-ci disparaissent après un certain temps, limitant ainsi grandement l’impact de vos échanges sur le stockage du smartphone.