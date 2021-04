WhatsApp : ce SMS est une arnaque, n’y répondez pas !

Décidément, WhatsApp n’en finit plus d’être la proie des hackers. Souvenez-vous, en janvier dernier, un dangereux malware parvenait à voler les coordonnées bancaires des utilisateurs de l’application. Plus récemment, WhatsApp doit faire face à une menace d’un autre type. Très élaborée, elle cherche à dérober votre compte WhatsApp.

Elle procède pour cela à plusieurs étapes. Dans un premier temps, un SMS assez similaire à ceux que l’on reçoit pour l’authentification à deux facteurs est envoyé à la victime. L’expéditeur étant identifié comme WhatsApp, les hackers instaurent ainsi un climat de confiance.

En second lieu, un autre SMS envoyé cette fois par un de vos (faux) contacts WhatsApp vous sollicite de la manière suivante avec un message pouvant s’avérer assez banal : « Bonjour, désolé je vous ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS par erreur, pouvez-vous me le transférer s’il vous plaît ? C’est urgent. »

En fait, ce message provient d’une personne précédemment victime de l’arnaque. Son compte a été piraté et les hackers diffusent à présent l’escroquerie en utilisant ce dernier. Bien évidemment, il ne faut surtout pas y répondre. Votre compte WhatsApp pourrait partir aux oubliettes. Pire encore, il permettra aux hackers de propager le message à vos contacts.

Une arnaque dévoilée il y a quelques jours via un Tweet de Witch?, site indépendant actif dans la lutte et prévention contre les escroqueries en ligne. En plus d’expliquer le principe de fonctionnement de ce scam, une capture d’écran permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les faux messages et ainsi leur éviter de tomber dans le piège.

🚨How this WhatsApp scam works

1. You get text

2. Then a WhatsApp message from a friend asks you for the code. DO NOT SEND

Your friend's WhatsApp has been hacked – now you're the target!

If you share the code, the scammers will hack yours too.

— Which? (@WhichUK) April 1, 2021