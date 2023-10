WhatsApp : « Ça va couper, chérie ! »

La fin de support annoncée pour WhatsApp signifie donc que la messagerie de Meta ne pourra plus fonctionner sur les appareils tournant encore sur de vieilles versions d’Android, à savoir KitKat 4.4. Pour information, l’application n’était plus compatible avec les versions antérieures, notamment Jelly Bean 4.1 à 4.3, depuis 2021. Si cette annonce peut sembler impactante, elle ne touche, en réalité, qu’une infime partie de la communauté Android.

En effet, la version 4.4 d’Android ne concerne plus grand monde. Selon Google, ce sont moins de 1% des utilisateurs de l’OS qui sont encore présents sur cette version. La version supérieure, Lollipop 5.0 est, elle, encore prise en charge par WhatsApp. Mais la fin du support pour KitKat n’est pas anodine : en septembre 2023, Google coupait définitivement le support de cette version d’Android, la rendant, de fait, totalement obsolète.

Starting today, WhatsApp only supports Android OS 5.0 and newer versions, while there are no changes regarding supported iOS versions.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 24, 2023