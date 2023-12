WhatsApp : bientôt un nouveau partage d’écran ?

En 2023, Meta a gâté la communauté WhatsApp, avec un nombre impressionnant de mises à jour. Nouvelles fonctionnalités, nouvelle interface, passkey, l’application de messagerie a grandement évolué. Et voici qu’elle pourrait à nouveau s’enrichir. Pour une fois, ce n’est pas WABetaInfo qui le dit ! Dans une analyse récente de l’APK WhatsApp, le média en ligne Android Authority aurait identifié de futures fonctionnalités en préparation.

Pour identifier cette potentielle future mise à jour, Android Authority a mené un APK Teardown sur le fichier de la version bêta 2.23.25.20 de WhatsApp. Pour faire simple, cette méthode revient à désosser l’APK d’une application, afin d’identifier des lignes de codes cachées ou camouflées. Cela est notamment utile pour détecter les traces de travaux en cours laissées par les développeurs, telles que des annotations, des éléments d’architecture, des connexions d’API… Avec cette méthode, les équipes d’Android Authority ont identifié des indices qui semblent confirmer que WhatsApp prépare une mise à jour de son outil de partage d’écran.

Que contient cette mise à jour ? D’après les éléments retrouvés dans le code de l’APK, le partage d’écran concerne dorénavant aussi l’audio de votre appareil. Cela signifie que durant un appel, vous allez pouvoir partager l’image mais aussi le son joué sur votre smartphone, qu’il s’agisse d’une musique, d’une vidéo ou encore d’une présentation avec de l’audio. Plutôt pratique, cette nouvelle fonctionnalité reste malgré tout floue et n’est pour l’heure qu’une petite ligne de code au sein de l’APK WhatsApp.

