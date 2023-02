WhatsApp : après Android, le picture-in-picture débarque sur iPhone

Le mode picture-in-picture est une fonctionnalité mise à disposition des développeurs depuis 2020 et la version iOS 14. Il aura donc fallu du temps aux équipes de WhatsApp pour se saisir de toutes les possibilités offertes par la mise à jour de l’OS d’Apple.

Une meilleure exploitation d’iOS

Jusqu’à maintenant, une conversation vidéo sur un iPhone ou un iPad était mise en pause lorsque l’on se rendait sur une autre application. Par exemple, dans sa boîte mail pour vérifier un document envoyé par l’interlocuteur. Pour combler ce manque de praticité, WhatsApp vient ainsi d’ajouter la possibilité de poursuivre sa conversation en mode fenêtré tout en naviguant sur son appareil. En version bêta depuis le mois de décembre, la fonctionnalité est disponible pour tous depuis la mise à jour 23.3.77 de l’application, en date du 17 février.

WhatsApp on iOS gets support for picture in picture mode for video calls#WhatsApp #WhatsAppPiPhttps://t.co/HnDijGSGdo — Express Technology (@ExpressTechie) February 21, 2023

Déjà présent sur Android

La fonctionnalité picture-in-picture arrive donc chez Apple, mais, pour une fois, Android était en avance. L’OS de Google embarque depuis plus de 5 ans déjà cette fonctionnalité, qui a été intégrée par de nombreux développeurs, dont ceux de WhatsApp. Difficile de savoir pourquoi un tel laps de temps a séparé la synchronisation des deux applications.

La dernière mise à jour de WhatsApp embarque ainsi cette nouveauté, ainsi qu’un grand nombre d’ajouts pour iOS. On retrouve donc la possibilité de créer des avatars personnalisés, pour la photo de profil ou les stickers de conversations, mais aussi des ajouts Quality of Life : possibilité de mettre une légende à un document envoyé, plus de caractères pour les descriptions de conversations ainsi que les sujets…