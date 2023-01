WhatsApp ajoute un pense-bête et un partage de fichiers !

Lorsqu’il s’agit de faire ses courses, de ne pas oublier un rendez-vous ou de garder sous le coude le lien vers un site, on demande souvent à un colocataire ou à sa moitié d’envoyer un message. « Envoie-moi beurre, carottes et ail sur WhatsApp, STP ! ». Avec cette notification, on évitera donc d’oublier les commissions. Il est aussi possible de s’envoyer une URL ou un message vocal, mais cela ne s’arrête pas là puisqu’on peut aussi s’envoyer à soi-même des fichiers : image, vidéos, contact, etc.

Une fonctionnalité pour tous les utilisateurs !

L’intérêt de la chose ? Pouvoir transférer vers son PC ou sa tablette des documents, des photos, des localisations, etc. En effet, WhatsApp permet maintenant d’installer l’application sur plusieurs appareils en utilisant l’appli Web ou un logiciel sous Windows. À partir du moment où vous les avez chargés sur votre téléphone, vous y avez accès partout. Pour cela, il suffit d’ouvrir une nouvelle conversation et de choisir votre avatar qui est maintenant dans votre liste de contact. Envoyez-vous un message ou ce que vous voulez et connectez-vous à https://web.whatsapp.com/. Allez dans les menus (ou réglages) puis Connectez un appareil ou appuyez sur l’icône en forme de QR code en haut à droite. Faites Scanner le code et c’est tout ! Les veinards qui disposent de version bêta de WhatsApp ne sont donc plus les seuls à pouvoir profiter de cette fonctionnalité longtemps attendue des utilisateurs…