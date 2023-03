WhatsApp accusé de polluer 4380 fois plus que les jets privés

Charles Clair c’est un type amusant. Lors de son passage dans Complément d’Enquête le 9 mars sur France 2, le patron de Clair Group et pilote de ligne expérimenté a lâché une comparaison amusante pour minimiser les rejets carbone de l’« aviation d’affaire », comprenez les jets privés.

Il sort sans trembler : « Vous coupez WhatsApp pendant 2 heures dans le monde, c’est l’équivalent de la consommation de carbone de toute l’aviation d’affaire européenne pendant un an. »

Vous le savez, à la rédaction d’Android-MT, nous n’aimons ni le Quinoa équitable ni les donneurs de leçons, mais là Charly va un peu vite en besogne. Déjà, les rejets de carbone ne constituent pas la seule source de pollution des jets privés qui relâchent une grosse quantité d’autres produits très nocifs.

Le sens de la formule, mais pas celui de la logique

Ensuite, c’est intéressant de comparer une messagerie utilisée par 2 milliards de personnes dans le monde (soit un quart de l’humanité) à une activité qui ne concerne qu’une poignée d’ultra-riches.

Et puis d’où sort-il ces chiffres ? En suivant le raisonnement de Charles Clair, WhatApp polluerait donc 4380 fois plus que l’aviation d’affaire (en comptant 24 heures dans une journée et 365 jours par an). Or, selon le site de France Info, le numérique représente entre 3 et 4 % des émissions mondiales de CO2, ce qui correspond à peu près à la totalité de l’aviation civile dans le monde.

Bref, ça ne tient pas debout surtout quand on sait que WhatsApp n’est qu’une appli et que la véritable source de rejet carbone dans le domaine du numérique concerne la fabrication des appareils mobiles. Pas très « clair » tout ça.