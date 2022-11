WhatsApp : 4 nouvelles fonctionnalités à tester dès maintenant !

Depuis son rachat par Meta en 2014, WhatsApp est devenue une des messageries les plus utilisées au monde. Sur le Play Store, elle compte plus de 5 milliards de téléchargements. Un chiffre qui donne le tournis à l’échelle d’une population mondiale qui affichera 8 milliards d’habitants dans quelques jours. Néanmoins, plutôt que de se reposer sur ses lauriers, les développeurs proposent toujours plus de possibilités comme on peut le voir ce mois encore.

WhatsApp : pour faire plaisir à tous

En novembre, Whatsapp va en effet ajouter quatre nouvelles fonctionnalités pour se montrer encore plus complète.

On commence avec la possibilité de regrouper plusieurs conversations sous un seul onglet communauté. En cliquant dessus, vous aurez accès à plusieurs sujets et ceux qui en sont membres pourront interagir dans chacune. Vous avez des thèmes différents à aborder avec une liste de mêmes personnes (amis, collèges, membres d’un club sportif…) ? Créer une communauté et vous n’aurez plus 50 conversations éparpillées un peu partout puisque qu’elles seront enfin ensemble sous une même bannière.

Ensuite, vous pourrez bientôt lancer des sondages dans les conversations. C’est un moyen toujours très pratique là-aussi de regrouper les avis plutôt que de devoir parfois remonter la conversation pour se souvenir de qui a répondu quoi.

Autre nouveauté, la possibilité de créer des discussions de 1024 membres, soit le double d’avant. Ce nombre peut vous paraître absurde mais pour certaines (très) grosses entreprises, il sera très pratique pour aborder des sujets généraux.

Enfin, les administrateurs de groupes WhatsApp pourront aujourd’hui non seulement en retirer un membre mais aussi y supprimer un message. De quoi permettre une certaine modération des discussions. Néanmoins, le message « un administrateur a retiré ce message » apparaîtra sur le fil et sera visible par tous les membres.

Ces 4 nouvelles fonctions sont encore dans les tuyaux, elles ne sont pas encore disponibles pour tout le monde…