Whaller DONJON : une plate-forme collaborative souveraine et blindée

La plate-forme sociale collaborative française Whaller lance DONJON, une version souveraine et ultra sécurisée de son produit pour redonner le choix de leurs outils aux entreprises françaises et européennes. Une initiative intéressante à l’heure où la protection et la maîtrise des données sont devenues un enjeu central.

Créée en 2013 par Thomas Fauré, la plate-forme Whaller regroupe à ce jour plus de 800 000 utilisateurs. Le but est simple : construire des réseaux collaboratifs pour des entreprises, des administrations, des écoles ou n’importe quelle autre institution. Pour cela Whaller fournit une suite bureautique, mais aussi des outils de visioconférence, des espaces de stockage, des outils de co-édition, etc. Une aubaine pour les entreprises ou les associations qui veulent sortir des outils américains de Google ou de Microsoft. La société française va même plus loin depuis ce mois de février 2023 puisqu’elle lance DONJON, qui est hébergé sur le cloud privé d’OVHcloud qualifié SecNumCloud auprès de l’ANSSI.

Une version encore plus sécurisée que Whaller

DONJON est une version musclée de Whaller à destination des institutions publiques et des entreprises soucieuses de protéger leurs données sensibles : non seulement le code est souverain, mais l’hébergement se fait en France, sécurisée par des Français avec une véritable protection vis-vis des pirates et des ingérences étrangères puisque rien ne transite par des pays ne faisant pas partie de l’UE. Les données sont donc protégées par le RGPD. Pour plus de sécurité, il est même possible de rendre hermétique l’espace de travail à travers un cloud privé accessible par VPN sans lien avec Internet. Bref, DONJON porte bien son nom avec les « chinois du FBI » qui restent à la porte.

Interview de Thomas Fauré, fondateur et CEO de Whaller

1/ Qu’apporte DONJON comme garantie supplémentaire par rapport à Whaller ?

Whaller DONJON apporte toutes les garanties liées à la qualification SecNumCloud, avec notamment une grande différence avec une plateforme Whaller générique : un « DONJON » est nécessairement une plateforme physiquement dédiée à un client.

Nous apportons également sur DONJON la possibilité pour un client de choisir explicitement quelles dépendances il permet, notamment : OnlyOffice, BigBlueButton qui sont les deux intégrations majeures de Whaller, mais aussi : l’utilisation ou non de Deepl, ou d’autres mécanismes qui peuvent, de par le fait que la plateforme est dédiée, être réglés différemment pour chaque client.

Enfin, une plateforme DONJON peut être « isolée » d’Internet, et accessible uniquement depuis le SI du client, par tunnel IPSEC.

2/ Le code est-il ouvert ? Fermé ? Si fermé, comment les sociétés et les institutions potentiellement intéressées peuvent-elles être sûres de la bienveillance de l’offre Whaller DONJON ?

Le code est propriétaire, mais auditable en clair par un client dans l’environnement DONJON. Le travail que nous réalisons avec l’ANSSI pour la qualification de la plateforme DONJON inclut l’audit de code en « white box », c’est-à-dire en code accessible des autorités.

3/ Quelle est la position des pouvoirs publics concernant DONJON ? Avez-vous des aides pour développer la structure ?

Les pouvoirs publics soutiennent financièrement la qualification SecNumCloud de DONJON. Le fait que Whaller DONJON ait déjà passé le J0 de cette qualification signifie que les pouvoirs publics ont un intérêt propre à cette démarche. Mais ceci n’est pas exclusif puisque le Gouvernement a mis en place un soutien des démarches de qualifications SecNumCloud pour les éditeurs de logiciels français qui sont beaucoup utilisés par les institutions publiques et parapubliques.

4/ Quelles sont les prochaines grandes étapes de la vie de DONJON ?

Les prochaines étapes sont clairement le passage de la qualification effective SecNumCloud qui ouvrira des perspectives encore plus claires à Whaller DONJON. Notre ambition est de devenir la première offre de communication et de collaboration qui soit labellisée Cloud de Confiance. Et nous avons un argument de taille : les infrastructures DONJON déjà livrées sont d’ores et déjà prêtes à être qualifiées et les clients n’auront pas la nécessité de migrer vers d’autres environnements une fois cette qualification obtenue.