Promo We-Vibe : des sextoys fun et connectés pour la Saint Valentin

À l’approche de la Saint Valentin, We Vibe pense aux amoureux en proposant ses meilleurs idées cadeaux, avec des sextoys innovants et connectés, pour elle, pour lui et pour le couple. La marque s’engage également pour aider les amoureux éloignés avec le concours Reunite Fee. On vous explique tout.

Vous vous en doutez, mais la Saint-Valentin 2021 risque d’être singulière, en raison des mesures sanitaires alambiquées et de tout ce qui s’en suit. Faute de pouvoir aller au restaurant ou au cinéma, on peut toujours s’amuser sous la couette avec sa moitié ce 14 février. We Vibe, fabricant spécialisé dans les sextoys connectés, a justement de quoi pimenter votre soirée avec une sélection de ces meilleurs sextoys pour les couples, pour les hommes et pour les femmes et la société propose de plus une réduction de 33% sur certain de ses jouets avec le code promo VAL33

Les meilleurs sextoys pour la St Valentin

En premier lieu, la marque invite les couples à se laisser tenter par le We Vibe Chorus. Ce jouet, qui est porté par la femme, offre une stimulation interne et externe et permet au partenaire de profiter également des vibrations durant le rapport. Petit plus, le Chorus peut être contrôlé à distance via l’application mobile We-Connect. De sorte que si vous êtes séparés de votre moitié pour une raison ou une autre, vous pourrez partager tout de même partager un moment intime le jour de la Saint-Valentin.

Si vous cherchez quelque chose de plus discret, We Vibe recommande les Touch X et Tango X, des mini-vibro très puissants. Le Touch X se montre polyvalent : il peut stimuler le clitoris et toutes les zones érogènes du corps, mais servir également comme appareil de massage classique. Quant au Tango X, il s’agit d’un vibromasseur extrêmement puissant capable de délivrer une stimulation intense au niveau du clitoris.

Encore plus ludique et discret, le We-Vibe Moxie est un vibromasseur qui se place sous le vêtement grâce un clip magnétique. Grâce à l’application We-Connect, contrôlez les vibrations délivrées par le jouet à votre Valentine, comme vous le désirez, quand le vous le désirez. Autre idée pour les couples, le We-Vibe Pivot est un anneau pour le pénis se porte durant le rapport, et qui permet aux deux partenaires de profiter des vibrations.

La belle initiative du projet « Reunite Fee »

En plus de cette sélection des meilleurs sextoys pour la Saint-Valentin, We Vibe a décidé de se mobiliser pour les amoureux qui ne pourront pas être ensemble ce 14 février 2021 avec le projet « Reunite Fee ». Le principe est simple : venir en aide aux couples qui ne peuvent se voir…

Tous les couples qui sont dans cette situation peuvent s’inscrire jusqu’au 14 février sur le site de We-Vibe pour tenter de remporter la « Reunite Fee », une aide de 2000 € utilisable pour rejoindre sa moitié en achetant un billet d’avion, de train ou payer des frais d’hébergement. Dix couples pourront profiter de ces 2000 €. Une belle initiative de la marque, qui permettra à quelques couples de profiter de la Saint Valentin ensemble.