Waze : une nouvelle fonctionnalité pour toujours rester branché !

C’est une fonctionnalité que beaucoup d’usagers de l’électrique attendaient sur Waze. Avec sa dernière mise à jour, l’application de guidage via smartphone permet aux utilisateurs de localiser les bornes de recharge à proximité de leur position.

Waze dévoile peu à peu sa dernière version, en déployant progressivement les changements au sein de sa communauté. Au milieu de tous les correctifs et ajouts, un élément retient donc l’attention des utilisateurs : la possibilité de repérer les bornes de recharge pour véhicule électrique. Dans les faits, l’usager devra, dans un premier temps, informer l’application du fait qu’il possède un modèle adapté, mais aussi le type de prise.

Des informations adaptées à votre itinéraire

Une fois ces informations entrées dans les paramètres, l’application se charge de proposer les bornes de recharge les plus proches de votre position ou bien de votre itinéraire, mais aussi les plus adaptées aux besoins du véhicule. Cerise sur le gâteau, Waze mettra à jour les informations pour les garder pertinentes, comme indiqué dans la note de mise à jour. Essentiel, quand on connaît les aléas que peuvent traverser ces bornes de charge.

Waze is adding electric vehicle charging stations to its route planning tool https://t.co/bgw5gSEB0V pic.twitter.com/M5fQcl5hjY — The Verge (@verge) March 14, 2023

Encore une synchronisation avec Google Maps

Cette mise à jour n’est pas sans rappeler des modifications récentes dans le fonctionnement de Google Maps. En effet, une update plutôt récente avait intégré la localisation des bornes de recharge ainsi que les établissements proposant ces postes de charge. Finalement, la solution est très semblable à Waze. L’information est cartographiée, mise à jour régulièrement et servie à l’utilisateur avec toute l’interactivité d’une application de guidage.

Bon, on ne va pas se mentir, même si Google s’était engagé à garder indépendantes les deux applications, il semble malgré tout que leurs stratégies respectives soient de plus en plus similaires. Le futur nous dira si tout cela est l’amorce d’une fusion des solutions.