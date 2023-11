Waze : quel avenir pour l’appli après la fusion ?

Fin 2022, Google annonçait la fusion d’une partie des équipes de Waze avec celles de Google Maps. Dans le détail, le pôle cartographie de l’application GPS a été supprimé, ses responsabilités étant dorénavant prises en charge par celui de Mountain View. Depuis, alors que Waze devait rester indépendant malgré cette fusion, Google renforce son contrôle. Une preuve de plus donc, avec ce changement dans la stratégie financière de l’application.

L’application Waze bientôt remplacée par Google Maps ?

➡️ https://t.co/SaEm52J0fP pic.twitter.com/pRiiu8eUw1 — Femme actuelle (@femmeactuelle) November 15, 2023

GBO va gérer la publicité sur Waze

Ainsi, Chris Philipps a confirmé une annonce faite au début de l’été : la gestion des publicités au sein de Waze va être prise en charge par GBO. GBO, c’est la Global Business Organization, une structure du groupe Alphabet chargée de la monétisation publicitaire des services de Google. La manne financière de Waze sera donc, dorénavant, entièrement contrôlée par les équipes d’Alphabet.

Quelle indépendance pour Waze ?

Côté fonctionnalités, ce changement de responsabilités ne devrait pas impacter l’expérience utilisateur. Au contraire même, du côté de chez Google, on semble vouloir maintenir Waze sur le cap qui lui a été fixé depuis sa fondation. L’application, créée autour de valeurs communautaires et sociales, sert en effet depuis 2013 et son rachat par Google d’avant garde technologique à Google Maps. Véritable laboratoire, Waze a en effet permis le test d’un certain nombre de fonctionnalités, aujourd’hui présentes sur l’application GPS de Google.

Bon, une nouvelle fois, Google assure que ce changement ne conduira pas, à terme, à une disparition de Waze. De quoi rassurer la communauté d’utilisateurs de l’application ? Rien n’est moins sûr. En effet, avec le transfert de la gestion publicitaire à GBO, Google réduit un peu plus la marge de manœuvre pour Waze. Après tout, celui qui détient les cordons de la bourse possède un grand pouvoir de décision !