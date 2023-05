Waze + Google Maps : fusion ou pas fusion ?

Depuis 2013 et le rachat de Waze par Google, le futur de l’application GPS est constamment en suspens. Après l’annonce, en fin d’année 2022, d’une fusion des équipes, tout le monde misait sur une intégration progressive de l’application dans Maps. Pourtant, Waze continue de se développer à vitesse grand V.

Fin 2022, le Wall Street Journal révélait un projet de fusion au sein des filiales du groupe Alphabet. Face à un marché qui montrait déjà d’importantes tendances inflationnistes, sur un marché de la tech en rétractation, Google décide alors de réduire ses coûts, notamment en intégrant les équipes de Waze à ses bureaux Maps.

La fusion de Google Maps et Waze va-t-elle entrainer la fermeture d'un de ces services ? https://t.co/bmQwSHQLtL — Meilleure-Innovation.com (@meilleureinnov) May 15, 2023

Réunir pour mieux réduire les coûts

Dans les faits, les équipes de l’application israélienne ont progressivement été intégrées à l’équipe de Google Géo, aux commandes des outils de cartographie avancée (Maps, Street View, Earth…). Suite à cette annonce, Sundar Pichai, CEO de Google, avait indiqué vouloir conserver Waze en tant que solution autonome. On ne va pas se mentir, pour beaucoup d’observateurs, il s’agissait d’un faire part de décès enveloppé de velours.

Jusqu’ici tout va bien

Mais pourtant, quelques mois plus tard, Waze est toujours là ! Si les équipes ont bel et bien fusionné, l’application continue de suivre son chemin de développement. Au contraire d’une fin de vie, l’application voit sa présence sur le marché se renforcer. Par exemple, Google a récemment annoncé son intégration native dans certaines versions d’Android Auto. De plus, l’application a bénéficié dernièrement d’une mise à jour importante, intégrant notamment le signalement des zones de recharge pour voitures électriques.

Alors, finalement, Waze et Maps, fusion ou pas fusion ? En l’état des choses, tout semble confirmer que chaque application restera autonome et indépendante. Bien sûr, Maps bénéficie de tout un ensemble de fonctionnalités en avance sur Waze. Mais l’application se voit régulièrement mise à jour pour intégrer ses mêmes options, avec tout juste quelques mois de décalage.

Pour l’heure, donc, si Waze semble subir de plein fouet la politique de départs au sein de Google, l’application semble malgré tout destinée à rester en pleine forme. Alors, profitez-en sur votre prochain voyage, et découvrez ces astuces pour optimiser votre utilisation du GPS !