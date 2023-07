Waze : fin de route pour l’application GPS ?

Il y a encore quelques semaines, le futur de Waze s’annonçait radieux. Malgré la fusion partielle de certains de ces services avec ceux de Google Géo, la filiale d’Alphabet avait droit à sa propre feuille de route ainsi qu’un lot de garanties par Google. Mais les dernières nouvelles en provenance de Mountain View semblent annoncer un dur retour à la réalité pour l’application GPS.

C’est ainsi que, dans un mail interne à Google et consulté par CNBC, Chris Philipps (VP Google Géo) annonce une vague de licenciement pour Waze. Dans les faits, le mot licenciement n’est pas prononcé, mais plutôt une restructuration liée à un changement dans le modèle d’affaire de Waze.

Google lays off staff at its mapping app Waze https://t.co/xlnng2dREY pic.twitter.com/CAot4nlgfU

— Reuters Tech News (@ReutersTech) June 28, 2023