Waze et la région PACA s’allient pour contrôler les flux touristiques

Waze vient de signer un partenariat avec la région PACA. Le but ? Signaler aux utilisateurs les zones touristiques surchargées et leur proposer d’autres endroits à visiter.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les applications de cartographie comme Waze ou Google Maps ont multiplié les nouvelles fonctionnalités en lien avec le virus. Google Maps affiche par exemple les clusters de Covid-19 depuis septembre 2020 ainsi que la fréquentation dans les transports publics. De son côté, Waze a indiqué tous les lieux de distribution de nourriture et les centres de vaccination et de test un peu partout dans le monde, soit un total de 100 000 localisations supplémentaires.

En outre, l’application a instauré une nouvelle fonctionnalité intitulée Live Map to Save App. Le principe ? Organiser son trajet depuis chez soi sur son ordinateur et le transférer sur l’application mobile. Or, comme nous l’apprennent nos confrères du site Siècle Digital, Waze s’est associée avec la région PACA pour lancer une nouvelle fonctionnalité en prévision de l’afflux des touristes durant la période estivale.

Le principe est simple : soulager les zones touristiques les plus surchargées et proposer aux utilisateurs d’autres itinéraires ou d’autres endroits à visiter. En 2019, le Comité régional du tourisme en PACA (CRT) s’est rapproché de Waze pour « répondre à la problématique de forte fréquentation ponctuelle des espaces naturels sensibles au cours des derniers mois ».

À lire également : Waze : signaler les contrôles de police sera bientôt interdit

Waze et la Région PACA réitèrent l’opération

Durant l’été 2020, Waze et l’institution régionale ont donc mené une première expérimentation dans des lieux fortement prisés par les touristes en PACA, comme la plage Saint-Julien, le sentier Blanc Martel dans le Verdon, ou encore le Colorado Provençal dans le Luberon. Une première tentative couronnée de succès, qui a incité le CRT a renouvelé sa confiance à Waze.

Dans un communiqué, l’organisme rappelle d’ailleurs que ce partenariat consiste à « utiliser la puissance et la notoriété de Waze pour informer les utilisateurs de l’application de la forte fréquentation ponctuelle du site recherché et les diriger vers des solutions alternatives ». Durant la première expérimentation, Waze a ainsi proposé pas moins de 28 000 itinéraires alternatifs.

Pour la période estivale 2021, la région PACA et Waze ont ajouté huit parcs nationaux et régionaux : les parcs nationaux des Calanques, des Écrins, du Mercantour et de Port-Cros, ainsi que les Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Préalpes d’Azur, de la Sainte-Baume et du Verdon. Pour connaître l’afflux en temps réel de ces différents sites touristiques, Waze travaille main dans la main avec les équipes de ces espaces naturels, ainsi qu’avec la société Ci Médias, une régie publicitaire multisupport basée à Marseille.

Source : Siècle Digital