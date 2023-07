Waze et Google Maps mentent-ils sur votre vitesse réelle ?

Avec le temps, nous avons appris à faire confiance à notre compteur de vitesse. Mais quand on utilise un GPS sur son smartphone, la valeur affichée ne correspond pas toujours à celle de la voiture. Alors, qui dit la vérité dans cette affaire ?

Comment fonctionne le compteur de vitesse d’une voiture ?

Le compteur de vitesse de votre voiture repose sur deux types de capteurs : soit un capteur installé sur votre boîte de vitesses, qui convertit la vitesse de l’arbre moteur en information, soit un autre installé au niveau des roues, qui calcule le nombre de rotations effectuées.

Bon, Android MT ne va pas se reconvertir dans la mécanique, mais ces éléments permettent d’afficher une valeur plutôt fiable. Cependant, pour éviter de sous-évaluer votre vitesse, les constructeurs intègrent à votre affichage de vitesse une marge allant jusqu’à 5% supérieure à votre valeur réelle. La vitesse de votre compteur n’est donc, finalement, pas si fiable que cela.

Comment fonctionne le compteur de vitesse d’un GPS ?

Du côté des applications GPS, la vitesse est-elle plus cohérente ? Et bien là aussi, il n’y a pas de réponse simple. En effet, pour bien calculer votre vitesse, elles intègrent un calcul lié à votre position et le délai entre deux changements géographiques. Après un calcul, une valeur est affichée.

Si celle-ci est fiable à vitesse constante, par exemple sur autoroute, elle est bien plus aléatoire dans une zone urbaine. De même, ce calcul est impacté par tout un tas d’éléments extérieurs : la météo, la qualité du signal, les obstacles du terrain… Encore une fois donc, la vitesse affichée par votre GPS n’est pas entièrement fiable.

Conclusion, il faut rester prudent

Alors au final, y a-t-il une vitesse fiable ? Dans l’ensemble, votre compteur de vitesse affichera une valeur fiable plus constante que votre application GPS. Cependant, elle inclut une marge d’erreur qui peut surestimer légèrement votre vitesse.

La meilleure solution reste donc de rester attentif à votre vitesse, principalement celle affichée par votre voiture, pour éviter toute mauvaise surprise. Pour rappel, tout dépassement de 5 km/h et plus est sanctionné d’une amende ainsi que d’un retrait de points.