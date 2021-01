Waze et appels de phare irritent les forces de l’ordre

Vous l’utilisez probablement pour ça. Waze est plébiscité par les utilisateurs pour son aspect collaboratif. En effet, tous les automobilistes peuvent signaler des informations sur la carte, comme la position des radars, les zones à vitesse réduite, ou encore les contrôles de police. Vous vous en doutez, ces signalements sont le cauchemar des forces de l’ordre, qui évidemment peuvent littéralement saper des opérations d’envergure.

Ce fut le cas récemment. Les gendarmes de l’Aude ont appelé sur les réseaux sociaux à ce que les automobilistes arrêtent de signaler les contrôles routiers, soit via des appels de phare ou bien via l’application Waze. En effet, les gendarmes de la brigade de Limoux affirment que cette pratique a empêché l’arrestation de trafiquants ce 24 décembre 2020.

Les forces de l’ordre expliquent avoir mis en place à cette date un important dispositif sur les routes de l’Aude, pour attraper trois véhicules en Go Fast, venant d’Ariège et probablement de l’Espagne ou d’Andorre. Dix-sept gendarmes étaient mobilisés pour cette opération, et étaient parés à barrer la route à l’approche des trois véhicules.

Les appels de phare pour signaler les dangers, pas les contrôles

Malheureusement, « aucun véhicule ne passera au niveau des postes fixes mis en place, sans doute en raison des appels de phare et de signalement sur les applications GPS type Waze », assurent les militaires sur Facebook. Ils poursuivent : « Cette récente tentative d’interception est l’occasion de rappeler que les gendarmes se positionnent au bord des routes, non pas seulement pour réaliser des contrôles routiers ou verbaliser des contrevenants, mais aussi pour rechercher des personnes ou des véhicules ayant commis des délits graves de droit commun. Afin de ne pas saper leur travail, il est rappelé que les appels de phare ne doivent servir qu’à avertir les autres usagers de la route d’un danger immédiat et non les prévenir d’un contrôle de gendarmerie ».

Pour rappel, Waze a rajouté en début d’année 2020 le prix des péages. Pour en profiter, aucune manipulation spéciale, ce nouvel onglet a été rajouté via une mise à jour gratuite. Il suffit de rechercher un itinéraire avec autoroute pour que le prix du ou des péages s’affiche. Le montant global du trajet est par ailleurs indiqué, hors dépenses en carburant.

Source : France Bleu