Waze est en panne ? Tout ce qu’il faut savoir pour reprendre la route !

Il est fréquent de rencontrer des bugs sur son application favorite. Plus celle-ci embarque de fonctionnalités, plus les pannes sont probables. Alors, pour vous faire gagner du temps la prochaine fois que Waze vous affichera une carte grise, voici un petit guide.

Redémarrez l’application

Bon, on ne va pas se mentir, quand une application à un bug, très souvent cela se résout d’une manière très simple. Fermez l’application, arrêtez son processus et redémarrez là. Il ne faut pas oublier qu’une application est un ensemble de scripts exécutés en simultanés. Plus longtemps vous utilisez un programme, plus nombreux sont les éléments à accumuler en arrière-plan. Un petit retour à zéro peut parfois résoudre bien des problèmes. Sur Android, faites un appui long sur l’icône de Waze, faites Infos sur l’application puis Forcez l’arrêt. Vous pouvez aussi effacer la mémoire cache et les différentes mises à jour depuis Espace de stockage et cache.

Checkez les mises à jour

Si Waze continue de faire des siennes, vérifiez la disponibilité d’une mise à jour sur Google Play ou sur Apple Store. Parfois, une application peut présenter des erreurs d’exécution lorsqu’une mise à jour est en attente. Si c’est le cas, vous pouvez alors ordonner manuellement son téléchargement pour, sans doute, résoudre le problème.

Contrôlez la géolocalisation de votre smartphone

Si Waze n’arrive pas à vous proposer un trajet, ou bien indique une erreur concernant la localisation, le problème peut aussi être externe à l’application. Vérifiez dans les paramètres de votre smartphone que la géolocalisation est bien activée. Celle-ci peut passer en OFF en cas de batterie faible ou bien par erreur.

Vérifiez l’état de l’application

Waze pose encore problème ? Il est alors intéressant de se demander si les serveurs de l’application ne rencontrent pas des ralentissements. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur Down Detector ou Is The Service Down. Ces services vous permettent d’avoir une idée assez précise de l’état du service, grâce à des signalements de panne par les utilisateurs.

Contactez l’équipe de support Waze

Enfin, si malgré toutes ces méthodes, votre application continue à rencontrer des ralentissements ou des bugs, il peut être temps de passer à l’étape supérieure. Contactez le service technique de Waze, afin de signaler votre problème. Le support peut se faire au travers des supports communautaires, des FAQ de dépannage ou bien directement par mail : support@waze.com.