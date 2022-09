Waze : Des faux radars et contrôles de police pour tromper les automobilistes ?

L’application Waze, rachetée par Google en 2013, permet de suivre un itinéraire, mais aussi d’être prévenu par les autres « Wazers » d’un éventuel accident ou d’un contrôle de police sur votre itinéraire. S’il est prévu de définir des exceptions à cette fonction particulièrement appréciée des utilisateurs, ce n’est toujours pas le cas et il est toujours possible de mettre en garde les automobilistes.

Ce qui est amusant c’est que n’importe qui peut signaler la présence de policier sur la route. C’est là que la police du comté de Surrey dans le sud de Londres a eu l’idée de placer elle-même des points de contrôle sur leur route. Dans un Tweet d’août 2022, ils trollent : « Nous ne plaçons jamais de marqueur Police sur Waze au hasard, non – jamais . Un moyen simple de faire ralentir les automobilistes sur nos routes. Merci Waze. » À un Twittos qui leur répond qu’ils contreviennent aux conditions d’utilisation de Waze, le policier en charge de la communication répond « Quelle condition violons-nous ? Quand nous ajoutons un signalement, nous sommes bien là à ce moment ».

We definitely don’t drop Police markers on Waze at random points on our patrol, nope – never 😉

An easy way to get drivers to slow down on our roads – thanks @waze. pic.twitter.com/rrv9I9LJJ6

— Roads Policing – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) August 29, 2022