Waze : comment enregistrer n’importe quelle voix pour vous guider ?

Waze, la célèbre application GPS, propose une multitude de voix pour accompagner votre conduite. Stars, personnages de la pop culture, clichés régionaux… Les choix sont nombreux, mais parfois, on aimerait avoir quelque chose de plus personnel.

Waze a su s’imposer comme la solution GPS la plus sociale et sur mesure. D’abord, grâce à ses nombreuses fonctionnalités et données impliquant la communauté, ensuite via toutes les options de personnalisation disponibles. Choix d’un avatar, échange avec d’autres utilisateurs, système de niveaux mais aussi, bien sûr, customisation de la voix de guidage.

En France, on a eu du choix : Master Chief, Omar Da Fonseca, Homer Simpson ou encore Lorenzo, le casting vocal de votre guidage est mirobolant. Mais une option, peu connue, vous permet d’être accompagné par vous-même ou par quelqu’un qui vous prêtera sa voix.

Comment enregistrer sa voix sur Waze ?

Voici les étapes à suivre pour enregistrer votre voix sur Waze :

Ouvrez Waze

Appuyez sur le bouton de Menu

Accédez aux Paramètres

Sélectionnez Voix et son , puis Voix Waze

, puis Appuyez sur Ajouter une voix

Sélectionnez le type d’instruction à enregistrer

Appuyez sur le bouton d’enregistrement, puis sur le bouton stop quand vous avez terminé

Vous pouvez écouter l’enregistrement pour vous assurer que tout est bon

Appuyez sur OK une fois l’instruction conforme à vos attentes

une fois l’instruction conforme à vos attentes Attribuez un nom à votre voix

Vous pouvez enregistrer une ou plusieurs instructions avec votre voix sur Waze, jusqu’à compiler un guidage complet dans l’application.

Comment partager ses enregistrements sur Waze ?

Votre guidage est proche de la perfection ? Vous pouvez le partager avec vos amis ! Pour ce faire, rien de plus simple :

Depuis Waze, accédez au Menu

Allez dans Paramètres , puis Voix et son , enfin Voix Waze

, puis , enfin Sélectionnez votre pack de voix personnalisé

Appuyez sur le bouton de partage

Partagez le lien qui vous est communiqué

L’utilisateur devra alors sélectionner votre pack vocal depuis ses options Voix Waze

Voilà, vous êtes prêt pour partir sur la route des vacances avec votre propre enregistrement vocal Waze pour vous accompagner !