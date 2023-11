Waze : cette mise à jour vous indique les routes dangereuses

C’est par une note de blog que Google a annoncé la nouvelle fonctionnalité de son application Waze. Une option plutôt complète, qui rejoint le riche écosystème de l’outil GPS communautaire. Boostée à l’IA, la solution vise à accompagner la conduite sans pour autant perturber le conducteur, en s’adaptant à ses habitudes et pratiques de route.

Cette nouvelle fonctionnalité répond au nom d’Accidents fréquents. Une option qui, une fois activée, va prévenir le conducteur lorsqu’il entre sur un tronçon routier particulièrement accidentogène. Pour identifier un axe comme tel, Waze se base sur une IA qui analyse en continu les rapports des usagers ainsi que les données en accès libre. Plusieurs critères sont pris en compte :

Un condensé d’informations pris en compte par l’application afin d’alerter l’utilisateur dès qu’il approche d’une zone à risque.

Waze app will show 'accident history' alerts on your route thanks to community reports and artificial intelligence😱

A hint will appear in the navigator every time before a potentially dangerous section, so that you can slow down or change the route. pic.twitter.com/872IIQT9Z6

— Donuts Guru (@zhyvytskyi) November 9, 2023