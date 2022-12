Waze bientôt sacrifié par Google au nom de la rentabilité ?

D’après le Wall Street Journal, Google s’apprête à fusionner les équipes dédiées à Google Maps et Waze. Selon les informations, cette décision vise à renforcer la collaboration et optimiser les ressources. Quelles seront les conséquences de ce changement de stratégie pour les utilisateurs ?

Cartographie d’une restructuration

Alors que les géants de la tech commencent à traverser des périodes de turbulences, Google cherche depuis quelque temps à restructurer ses lignes de production ainsi que ses coûts opérationnels. Face à la pression d’un marché de plus en plus instable, le géant des recherches semble vouloir optimiser sa stratégie interne, notamment en fusionnant les équipes de Google Maps et de Waze.

Les équipes de #GoogleMaps et #Waze fusionnent sous fond de réduction des coûts

Les 500 employés vont rejoindre la division Google Geo qui comprend Google Maps, Google Earth et Street View.@LUsineDigitalehttps://t.co/Mui5n6hkeJ pic.twitter.com/QVSsbbVT0u — Pierre Cappelli 🌏 (@pierrecappelli) December 17, 2022

Dans les faits, il s’agit avant tout d’un changement d’organigramme. Ainsi, les 500 salariés de la firme israélienne Waze se retrouvent intégrés aux équipes de Google Géo, en charge de Maps, Street View, Earth…. Fini donc l’autonomie conservée par l’entreprise depuis son rachat par Google en 2013, le CEO de Waze devenant obsolète suite à cette probable fusion. L’objectif de cette restructuration est paraît-il d’optimiser les dynamiques liées à la cartographie et à l’algorithme de guidage au sein des deux applications. Google espère alors réduire les chevauchements dans le travail des équipes sur la cartographie.

Waze restera opérationnel

Si cette restructuration a lieu, elle ne devrait sans doute pas mener à des suppressions de postes. Un point positif, dans un contexte de licenciements massifs dans la tech. Récemment, Meta annonçait la fin de contrat pour des milliers d’employés. De plus, Google a indiqué, via son porte-parole, vouloir conserver Waze tout en protégeant ce qui fait de cette application un outil unique.

“ Google reste profondément attaché à l’unicité de la marque Waze, son application populaire et sa communauté florissante de volontaires et d’utilisateurs”

Porte-parole de Google

Cette annonce fait suite à la volonté de Sundar Pichai, CEO de Google. En septembre, il avait indiqué sa volonté de monter la productivité de l’entreprise de 20%, notamment en fusionnant des équipes et des projets. Par-dessus ces considérations propres à la vie d’une entreprise, il semblerait que l’expérience utilisateur ne soit pas touchée par ces modifications. Affaire à suivre donc !