Waze bégaye ? Aidez-le à mieux s’exprimer !

Améliorer la prononciation

Il y a six mois, Waze avait lancé en France trois accents régionaux pour accompagner le conducteur dans ses trajets. Chti, toulousain, provençal, autant d’identités vocales qui se sont vues mises sur le devant de la scène. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’application offre des expériences originales à ses utilisateurs grâce au guidage vocal. Ainsi, ce sont les voix du Master Chief de Halo, de Lorenzo, d’Homer Simpson… qui peuvent être paramétrées.

Pour encore plus personnaliser l’expérience, Waze fait appel à la contribution des utilisateurs. Du 28 novembre au 12 décembre, il est possible d’aider l’application en signalant les mauvaises prononciations de rues. Il est aussi proposé d’indiquer une correction via un formulaire mis à disposition.

On a envie de prononcer 🗣 parfaitement le nom de votre avenue, de votre rue ou de votre allée : vous pouvez nous aider ! 💪 Signalez nous les erreurs de prononciations des noms de vos rues tout en nous soumettant vos corrections ici 👇https://t.co/4y7SpNDlGn — Waze France (@Waze_France) November 28, 2022

Une nouvelle version pour Vanessa

L’objectif final de cette grande collecte de données est de parfaire la mise à jour d’une voix de guidage française, Vanessa. En améliorant les instructions de navigation qu’elle transmet, l’application espère ainsi améliorer l’expérience de sa communauté.

« Nous sommes ravis de lancer cette campagne qui s’inscrit dans la volonté de Waze d’être toujours plus proche de sa communauté. Depuis 2020, Waze a effectué plus de 170 mises à jour de sa synthèse vocale, “Vanessa”, grâce aux retours de nos utilisateurs. »

Jérôme Marty, Country Manager France chez Waze.

Si vous souhaitez participer à cette collecte de données, un formulaire est diffusé sur les réseaux sociaux depuis le 28 novembre. Vous avez jusqu’au 12 décembre pour signaler toute mauvaise prononciation de rue, mais aussi de ville et envoyer votre proposition de correction !

Pour participer à l’enquête, ça se passe par ici !