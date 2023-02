Waze accueille bientôt ces 3 nouvelles fonctionnalités !

Waze est le grand ami des automobilistes du monde entier. L’application de Google est en effet une des plus efficaces de l’offre GPS. En plus, elle ne s’endort pas sur ses acquis et propose toujours plus de fonctionnalités tout au long de l’année. Et si certaines sont un peu cachées et cosmétiques, d’autres peuvent vraiment vous faciliter votre voyage, comme la dernière en date qui vous montre les routes les plus dangereuses en termes d’accident. En ce début 2023, c’est une nouvelle vague de fonctionnalités qui devrait débarquer sur nos mobiles dans les semaines à venir.

Waze : pour des rencontres électriques ?

Waze sera en effet bientôt encore plus complet. Tout d’abord, selon une rumeur lancée après le partage d’une capture d’écran par un internaute sur Facebook, Waze devrait bientôt proposer une fonctionnalité permettant d’afficher les stations de charge pour voiture électrique à proximité et leurs spécificités (marque, moyen de paiement, vitesse de rechargement…). La société israélienne tiendra une conférence dédiée aux nouvelles options pour les voitures électriques dans un peu plus d’une semaine et elle pourrait profiter de l’événement pour l’annoncer officiellement. À noter que cette fonctionnalité existe aux États-Unis depuis 2021.

Autre fonction en développement en ce moment, celle qui permettra d’avoir des statistiques personnelles sur les trajets, comme la vitesse moyenne, la distance ou le temps passé sur l’asphalte. Lorgnant chez son grand-frère Google Maps, il sera bientôt aussi possible de choisir un itinéraire avec ou sans péage.Il faut dire que les deux applications sont destinées à être fusionnées, sans qu’on sache vraiment qui va manger l’autre… Enfin, vous pourrez également dans un avenir très proche créer différents profils dans l’application. Vous pourrez ainsi jongler entre vos différents véhicules et personnaliser chacun des profils avec des options adaptées. Pratique si vous alternez par exemple entre votre voiture personnelle et une autre de société. Vous avez aussi le droit d’être schizophrène : Porsche Cayenne V8 bi-turbo la semaine et Fiat 500e électrique le weekend.