Wawacity : découvrez la nouvelle adresse du site pour 2023 !

Créé en 2008, le site de téléchargement de fichiers et de streaming Wawacity est devenu l’un des plus populaires en France. Depuis quelques soucis judiciaires, la plateforme change régulièrement d’adresse. Quelle est l’URL de Wawacity en 2023 ?

Wawacity, qu’est-ce que c’est ? Créé en 2008, le site prend la forme d’un annuaire géant, répertoriant des liens de fichiers sur le web. Comme sur Zone-Téléchargement et compères, on y retrouve tous types de fichiers, dont une partie mène vers du contenu illégal (téléchargement de films, de séries, de musiques…). Pour cette raison, le site se retrouve fréquemment poursuivi par la justice française. Pour cette raison, ses URL se retrouvent continuellement bloquées, menant la plateforme à changer d’adresse.

Mille et une vies, mille et une arnaques

Depuis 2008 donc, le site a modifié son adresse à de nombreuses reprises : .co, .best, etc. Fleurant le bon coup, des arnaqueurs ont donc profité de ces modifications d’URL récurrentes pour créer des clones piégés. Au travers de publicités et de programme malveillant, ces faux Wawacity se multiplient à chaque nouveau blocage d’adresse.

Il est alors important de connaître la bonne adresse, afin d’éviter de tomber dans un site qui n’a d’autre but que d’afficher des pubs en boucle. L’adresse du site Wawacity en 2023 est donc :

https://www.wawacity.cloud/

Comment ça marche ?

Wawacity est une coquille vide, il ne fait que répertorier des liens de téléchargement issu d’hébergeurs comme Turbobit, 1fichier, Nitroflare, Uptobox ou Rapidgator. Après avoir choisi votre fichier, il faudra cliquer sur Continuer (et surtout pas sur les boutons colorés qui vous emmène vers des pubs. Vous accéderez alors à votre contenu. Il faudra peut-être patienter quelques secondes, car si vous n’êtes pas abonnés à ces hébergeurs, vous serez mis sur une courte liste d’attente. Rien d’insurmontable. Notez que Wawacity propose aussi du contenu en streaming avec d’autres hébergeurs spécialisés : Vidoza, Vidlox, MyStream, etc.

Le site ne fonctionne pas, pourquoi ?

Comme nous l’avons dit, le site Wawacity se retrouve souvent bloqué. Il est alors supprimé puis remis en ligne sur une nouvelle adresse afin d’éviter sa disparition. Depuis 2019, ces blocages se font directement depuis les serveurs DNS (Domain Name System) des opérateurs et fournisseurs d’accès. 2020, ensuite 2021 et enfin 2022 ont continué sur la même lancée, avec leurs vagues de suppressions et de déménagement du site.

Pour l’heure, il ne semble pas utile de modifier son DNS pour accéder à Wawacity. Nous ne sommes qu’en mars, cette information est susceptible de changer au cours des prochains mois. Pour vous tenir au courant des évolutions, vous pouvez vous inscrire au compte Telegram de Wawacity, mais vous pouvez aussi garder cette page dans vos favoris puisque nous la mettrons à jour dès que nous constaterons un changement d’URL.

Faut-il utiliser un VPN pour accéder à Wawacity ?

Il est en effet possible de recourir à un VPN, un réseau privé virtuel, pour accéder à des sites de téléchargement comme Wawacity. Attention, même avec un VPN vous positionnant à l’autre bout de la planète, rappelez-vous que le téléchargement de fichiers piratés est illégal en France, réseau privé virtuel actif ou non.

Quitte à naviguer sur cette catégorie de plateforme, alors il vaut mieux protéger sa connexion dans les meilleures conditions. En ce moment Surfshark ne coûte que 2,30 €/mois tout en proposant des fonctionnalités inédites…