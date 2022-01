VPN : un outil devenu nécessaire en 2022 ?

Entre le recueil des données, l’espionnage, le bridage d’Internet et le piratage : il devient de plus en plus nécessaire d’utiliser une connexion sécurisée et chiffrée avec un VPN. On entend souvent parler de ce type d’outil, mais comment cela fonctionne-t-il ?

Commençons par présenter le concept de VPN puisqu’on entend tout et n’importe quoi à ce sujet. Alors, un VPN c’est quoi ? VPN signifie Virtual Private Network ou « réseau privé virtuel » en français. Il s’agit d’une sorte de tunnel dans lequel passe votre trafic Internet. Chaque paquet de données est chiffré pour le rendre incompréhensible. Le but est simple : si une personne scrute vos communications, celles-ci demeureront inexploitables. Il s’agit d’une mesure qui fonctionne sur son ordinateur, mais aussi sur mobile où il arrive parfois de devoir se connecter sur des points d’accès WiFi dont on ne sait rien. Un VPN vous protège donc contre les espions, les pirates, les curieux et les voleurs de mots de passe.

Une IP à la carte et un chiffrement des données

Mais ces services proposent aussi de vous fournir une IP « à la carte ». Pour faire simple, votre IP visible sur le réseau sera celle d’un serveur du VPN que vous utilisez. On peut prendre une IP française, mais aussi une domiciliation « exotique » pour conserver sa confidentialité, mais surtout pouvoir profiter de la géolocalisation américaine pour obtenir les catalogues US de Netflix, de Disney+ ou de Amazon Prime Video qui sont bien plus fournis en contenus. À l’inverse, si vous êtes en vacances à l’étranger, vous pourrez profiter de vos bouquets payants en choisissant un IP française.

Sur tous vos appareils !

Mais ce n’est pas tout puisque les VPN ont plus d’un tour dans leur sac. La plupart d’entre eux proposent plusieurs connexions simultanées, car ils sont compatibles avec énormément d’appareils : Windows, Android, Mac, routeur, Linux, iOS, etc. Certains proposent des navigateurs permettant de déjouer les trackers d’activités, d’autres proposent des « doubles VPN « qui permettent de passer par deux pays ou d’utiliser le routage en oignon Tor en plus du chiffrement pour une sécurité renforcée.

VPN gratuit ou payant ?

Bon nombre de VPN sont gratuits, en particulier sur mobile où ils pullulent sur le Google Play Store. Ne soyez pas dupes : il vaut mieux dépenser quelques deniers pour profiter réellement des services rendus par un VPN. Bien souvent, les VPN gratuits ne vous donnent accès qu’à un volume limité de données par jour, sans pouvoir choisir votre serveur avec une bande passante limitée. Car si c’est gratuit, c’est qu’il y a anguille sous roche : qui paye pour l’infrastructure ? En souscrivant à certains services gratuits, ne soyez pas surpris de voir de la pub apparaître dans les menus de l’appli. Dans le pire des cas, vous pourriez aussi vous retrouver avec une appli contenant un malware ou un VPN qui va revendre vos données en douce !

Si les VPN sérieux sont payants, il y a bien une raison et pour vous aider à choisir, nous pouvons vous orienter vers notre sélection des meilleurs VPN de 2022…