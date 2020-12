VPN : Surfshark le moins cher du marché à 1,81 € !

Naviguer en toute liberté, préserver son anonymat, basculer sur une IP américaine pour profiter des meilleurs catalogues Netflix et Disney+. C’est possible avec le VPN Surfshark, pour seulement 1,81 € par mois !

Phishing, spams, tentatives de piratage, vol de données personnelles, géolocalisation, publicité ciblée… Difficile de naviguer tranquillement sur le Web depuis ces dernières années. Pour vous donner un ordre d’idée, Google a détecté en 2020 pas moins de 2 millions de sites de phishing. Face à ces multiples problèmes, le recours à un VPN s’est démocratisé.

Et à raison, puisqu’un VPN permet d’assurer votre anonymat sur la toile, de protéger votre identité et vos données, et d’expatrier votre adresse IP vers d’autres contrées pour profiter de services et d’applications d’ordinaire inaccessibles en France. À vous les catalogues US de Netflix et Disney+, nettement mieux lotis qu’ici (foutue chronologie des médias !).

Surfshark vous offre tout ce que fait un VPN, mais aussi bien plus, le tout pour un prix défiant toute concurrence : 1,81 € par mois. C’est simple, impossible de trouver moins cher pour l’instant ! Histoire de se démarquer encore davantage de la concurrence, Surfshark propose :

La possibilité de protéger un nombre illimité d’appareils (limité à 7 chez NordVPN et 5 chez Express VPN)

(limité à 7 chez NordVPN et 5 chez Express VPN) 15 pays différents pour Netflix (contre 7 chez NordVPN)

(contre 7 chez NordVPN) Un bloquer de pub intégré

Une assistance 24h/24 et 7j/7

Un spoofer de position GPS

Des serveurs dédiés pour le P2P et le stream

La garantie 30 jours « Satisfait ou remboursé »

Comme dit précédemment, Surfshark se démarque par ses prix particulièrement séduisants. En cette fin d’année 2020, vous pourrez profiter d’un abonnement Premium de 27 mois pour moins de 50 € ! Plus précisément, il faudra exactement débourser 48,75 €, soit un coût mensuel de seulement 1,81 € par mois. Via cette offre, vous réalisez une économie significative de 83%, puisqu’un mois d’abonnement est normalement facturé 10,91 € ! Une affaire en or à ne pas rater pour le VPN le moins cher du marché.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez également profiter de l’option « Confidentialité au-delà du VPN » : les équipes de Surfshark vous envoient un message pour vous prévenir lorsque votre adresse mail est compromise, soit lors d’un piratage ou via la fuite d’une base de données par exemple. Une protection supplémentaire non négligeable, à l’heure où les adresses mail sont particulièrement recherchées par les hackers.