VPN : pourquoi CyberGhost est le meilleur choix de 2021

Depuis 2010, la France est sur la liste des pays «sous-surveillance» de Reporter sans Frontières et en 2015, Freedom House estimait même que l’Hexagone est l’un des pays où la liberté sur Internet a le plus reculé. Et ce n’est qu’un début. Avec les lois liberticides que veulent nous pondre LREM, les sites qui disparaissent de l’Internet français sans décision de justice, les futures restrictions sur le porno, Internet ressemble de moins en mois à cet espace de liberté que nous avons connu dans les années 90 et 2000. Le Conseil Constitutionnel nous met encore à l’abri en désapprouvant la loi Avia par exemple, mais pour combien de temps encore ?

Chiffrement et anti censure

Et entre les GAFAM, les trackers publicitaires et les cookies, nous avons tout le temps l’impression d’être épiés. D’Internaute nous sommes passé à client perpétuel. Un VPN va ériger un mur entre vous et Internet. Un tunnel chiffré où vos informations personnelles ne peuvent pas fuiter : personne ne sait sur quels sites vous allez, même pas Orange, Free ou SFR.

Que ce soit sur votre mobile, votre PC et même pourquoi pas votre tablette ou votre console, la tranquillité est à portée de clic. Le VPN n°1 de notre classement est CyberGhost, car ce dernier propose un chiffrement suffisamment sûr pour vous mettre à l’abri. Il a aussi su évoluer avec l’ajout de protocoles récents comme WireGuard, mais ce n’est pas tout.

Netflix et les programmes du monde entier

Un VPN sert bien sûr à chiffrer son trafic Internet, mais CyberGhost propose aussi de changer son IP pour contourner les géorestrictions. Saviez-vous qu’en vacances à l’étranger vous ne pouvez pas profiter de votre abonnement Canal+ ou RMC Sport ? Pour y remédier, vous pouvez emprunter une IP française, mais l’inverse est aussi vrai. Il existe des tonnes de contenus gratuits qui ne sont pas accessibles avec une IP française : BBC, Comedy Central, des films plus récents sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+.

Dernièrement nous vous avions expliqué comment voir gratuitement et légalement la Formule 1 avec CyberGhost. On peut aussi parler de Hulu, Pandora, etc. Terminées les barrières avec un VPN… CyberGhost propose même des serveurs dédiés au stream.

Les petits plus de CyberGhost

CyberGhost propose plus de serveurs que ses concurrents en étant moins cher, mais ce n’est pas tout puisqu’il embarque avec lui des fonctionnalités intéressantes comme les serveurs dédiés au gaming pour profiter d’un ping très bas. C’est aussi un des seuls VPN à être compatible avec les dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series.

Leak Monitor permet de vérifier que votre e-mail se retrouve dans une base de données potentiellement piratée tandis que Password Checker permet d’aller vérifier que vos mots de passe sont assez solides. On compte aussi le Kill Switch qui coupe Internet en cas de défaillance d’un serveur avant de vous en proposer un autre. La liste blanche permet quant à elle de dresser une liste de sites ou d’applis qui n’utiliseront pas le VPN.

CyberGhost, toujours à 2 €/mois !

Avec CyberGhost vous pouvez équiper jusqu’à 7 appareils avec un seul compte. Tout ça pour 2 €/mois ? Oui. Il faudra juste payer en une fois pour 3 ans de tranquillité, soit 78 €. Avec cette formule, vous avez en plus 3 mois gratuits et 45 jours pour revenir sur votre décision. C’est le VPN le moins cher du marché puisque NordVPN coûte 2,97 €/mois et que Surfshark est affiché à 2,07 €. Moins cher et meilleur, pourquoi hésiter ?