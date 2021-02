VPN pas cher : Surfshark à 2,06 € par mois en promo (-81%)

Vous cherchez à protéger votre identité sur le Net, et ce sans vous ruiner ? Vous avez bien raison. Il faut dire qu’Internet est devenu un endroit dangereux, avec la multiplication des cyberattaques, des virus, des tentatives de phishing, des fuites de données personnelles, ou encore de l’espionnage. Début février 2021, des chercheurs en sécurité informatique ont par exemple détecté 450 applications Android capables d’espionner l’activité des utilisateurs.

C’est justement dans ce genre de situation qu’un VPN peut s’avérer utile. Un Virtual Private Network permet de chiffrer les données qui partent et arrivent vers votre appareil, que ce soit votre PC ou votre smartphone sous Android ou iOS. En outre, un VPN vous offre une autre adresse IP, que vous pouvez choisir parmi plusieurs pays. Pratique pour contourner les restrictions géographiques et pour profiter de services normalement inaccessibles en France. À vous les catalogues américains et japonais de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max.

Toutes ces fonctionnalités, et bien plus encore, vous pouvez les retrouver chez Surfshark. Ce VPN, proposé à partir de 2,06 € par mois, a comme premier avantage d’être disponible sur un très grand nombre de plateformes : macOS, Windows, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, FireTV, Apple TV, et même sur les consoles Xbox et Playstation.

Les fonctionnalités phares de Surfshark :

Une politique stricte de non-journalisation : les équipes de Surfshark ne surveillent aucune de vos activités et ne collectent aucun journal de connexion

Kill Switch : possibilité de se déconnecter immédiatement d’Internet en cas de défaillance du VPN

DNS privé et protection contre les fuites

Mode camouflage : restez anonyme en permanence avec ce mode. Même votre opérateur ne pourra pas savoir que vous utilisez un VPN

MultiHop : multipliez les connexions sur des serveurs provenant de différents pays, le tout en simultané

Mode NoBorders : utilisez Surfshark n’importe où, que vous soyez en France, en Chine ou au Japon

Cryptage des données à l’aide d’un cryptage militaire AES-256-GCM

Besoin d’aide pour apprivoiser toutes les fonctionnalités offertes par Surfshark ? En tant qu’abonné, vous bénéficiez d’une assistance d’experts 24h/24 et 7j/7, soit via un chat disponible directement sur le site du VPN ou bien par mail. Vous l’aurez compris, Surfshark est un excellent VPN, complet et fiable, le tout pour 2,06 € par mois. Seul CyberGhost est moins cher avec son tarif unique de 2 €/mois…