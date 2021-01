VPN pas cher : Offre spéciale CyberGhost à 2€/mois (-83%) !

Vie privée, protection des données et anonymat sont devenus des enjeux majeurs en 2021. Les géants de la tech et les gouvernements livrent en ce moment une véritable guerre aux simples citoyens et internautes. Qu’il s’agisse d’utiliser les données à des fins commerciales ou d’instrumentaliser la crise sanitaire pour tracer et ficher les individus, ce début d’année a été fort en entorses au droit à la vie privée, car oui, avoir une vie privée est un droit et non un luxe.

Mais comment faire pour se protéger ? Les VPN sont une partie de la réponse, et parmi eux CyberGhost tire nettement son épingle du jeu, avec une politique commerciale aggressive qui lui permet d’afficher des prix qui mettent la concurrence en sueur. Et pour un service basé en Europe, on ne voit qu’espérer de plus.

Cyberghost est disponible sur une foultitude d’appareils (Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, plugins navigateurs, Amazon Fire TV & Fire Stick, etc.), et propose une interface limpide en Français. Pour se connecter, il suffit d’un seul bouton et l’appli choisira l’emplacement le plus rapide pour vous. Vous voulez une IP dans un autre lieu ? CyberGhost est le VPN qui propose le plus de destinations différentes : 90 pays ! Il est possible de connecter 7 appareils sur un seul compte.

Côté « loisirs », CyberGhost met aussi à disposition des serveurs optimisés pour le téléchargement Torrent, les services VoD ou chaînes de TV (Disney+, Netflix, Hulu, etc.)

Le VPN propose aussi des fonctionnalités très utiles comme le Tunnel App Split (pour faire passer certaines applis au travers du VPN en cas de besoin), un bloqueur de pub, une protection WiFi avancée, une protection contre les sites malveillants et un système anti-tracking.

Les atouts de CyberGhost :

Nombreux appareils compatibles et serveurs dédiés

7 appareils protégés à la maison et à l’extérieur

6500 serveurs dans 90 pays

45 jours satisfait ou remboursé

Installation facile de CyberGhost en vidéo :