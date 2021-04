VPN pas cher : CyberGhost ou Surfshark, qui est le meilleur ?

NordVPN, ExpressVPN, ProtonVPN, PureVPN : autant de noms que vous avez déjà vu quelque part. Des services qui permettent de chiffrer vos données et votre trafic sur Internet, de masquer votre emplacement géographique et de contourner censure et géolocalisation (sites bannis, contenus verrouillés, etc.) Parmi ces services, deux sortent du lot : CyberGhost et Surfshark. Pourquoi ? Leur prix tout simplement. Alors qu’ils proposent la même chose que leurs petits camarades, ce deux VPN sont proposés à respectivement 2 € et 2,06 €. Des tarifs intéressants quand on sait que ExpressVPN est proposé à 5,57 € et que pour ProtonVPN, il faudra carrément débourser 8 € mensuellement.

Ne payez pas plus que vous ne devriez…

Cette différence de prix est avant tout justifiée par le coût du marketing et le baratin commercial de chacun. Un VPN n’a pas à coûter si cher que cela. ExpressVPN va vous vendre la rapidité de ses serveurs (comme si les concurrents n’utilisaient pas les mêmes) et ProtonMail va vous vendre son datacenter enterré sous une montagne en Suisse, comme si cela avait un impact direct sur l’utilisation que vous faites du service.

Bref, CyberGhost et Surfshark sont les deux moins chers du secteur et ils ne proposent pourtant pas moins de fonctionnalités que les autres. Ils fonctionnent aussi de la même manière au niveau du paiement. Car dans le petit monde des VPN, vous ne payez pas par mois avec un engagement : vous payez toute la somme en une fois au début. Cela évite les soucis de reconduction tacite de contrat.

CyberGhost VS Surfshark

Chez Surfshark vous devrez payer 49,51 € pour 24 mois (ce qui revient à 2,06 €/mois) et pour CyberGhost, le prix est de 78 € pour 39 mois, car il s’agit d’une offre de 3 ans avec 3 mois gratuits (donc 2 €/mois). CyberGhost est donc moins cher sur la longueur. Cela vous fait peur de payer une telle somme pour un service que vous ne connaissez pas ? Pas de problème, vous pouvez revenir sur votre décision dans un délai de 30 jours pour Surfshark et 45 jours pour CyberGhost.

Pour le reste, cela se joue dans un mouchoir de poche avec de légères nuances ça et là…

Nombre de serveurs : 6800 dans 89 pays pour CyberGhost et 3200 dans 65 pays pour Surfshark

Types d’appareil protégé : Windows, Android, Mac, iOS, routeur, navigateurs, FireTV, consoles, etc.

Nombre d’appareils protégés en même temps : 7 pour CyberGhost et illimité pour Surfshark

Rapidité : Sur les serveurs en France, les deux se valent vraiment (léger avantage à CyberGhost sur le ping).

Autres fonctionnalités : les deux VPN proposent le MultiHop (le trafic passe par deux serveurs fil à fil), le Killswitch, un système de liste blanche et le nouveau protocole WireGuard.

… et quand même quelques vraies différences :

Les petits plus de CyberGhost

Les fonctions gratuites ID Guard Leak Monitor & Password Checker

Une suite de sécurité pour Windows avec antivirus pour 1,29 €/mois

Des serveurs de stream pour tel ou tel service (Netflix, BDS, Hulu, Rai, Comedy Central, BBC, etc.)

Les petits plus de Surfshark