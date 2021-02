VPN pas cher : pour 2€/mois CyberGhost intègre désormais ID Guard Password Checker

La semaine dernière nous vous avions parlé de Leak Monitor qui permet de vérifier que votre e-mail se retrouve dans une base de données potentiellement piratée. Une fonctionnalité très appréciée d’autant que la plupart du temps, les grosses compagnies ne se vantent pas de ce genre de mésaventure. Dans la même veine, voici Password Checker. Cette fonctionnalité permet d’aller vérifier dans une gigantesque base de données si vos mots de passe sont assez solides. Il faut dire qu’entre les mots de passe volés, crackés ou alors tellement simples qu’une attaque brute force en aura raison en 2 minutes, il y a de quoi faire….

CyberGhost, un VPN avant tout

Rappelons que CyberGhost est avant tout un VPN sérieux qui est aussi le moins cher du moment. Pour 2 €/mois il propose plus de 6000 serveurs dans 89 pays, un chiffrement très solide (personne ne peut intercepter vos données), la possibilité de protéger 7 appareils en même temps (Windows, Mac, Android, iOS, etc.), un bloqueur de pub pour PC/mobile et le catalogue Netflix américain. En ce moment vous avez aussi 3 mois gratuits et 45 jours pour réfléchir. C’est tout simplement le service n°1 sur notre classement des meilleurs VPN 2021. La solution idéale pour ne plus être une cible facile sur Internet.

Vérifiez la solidité de votre mot de passe avec Password Checker

1/ Le compte utilisateur

Pour cette fonctionnalité, il faudra aller dans votre compte utilisateur puisqu’elle ne se situe pas dans le logiciel ou l’appli.. Dans la colonne de gauche, allez sur My ID Guard puis sur Password Checker. Leak Monitor est une autre fonctionnalité permettant de voir si un de vos comptes se trouve sur une base de données piratée : Adobe, Dropbox, Lastfm, Nintendo, LinkedIn, Yahoo, eBay, etc.

2/ Le Password Checker

Entrez un de vos mots de passe et cliquez sur Verifier maintenant. CyberGhost ira alors consulter une base de données forte de 600 millions de mots de passe ayant été corrompu ou trop facile à deviner. Si votre sésame est de cette liste, il est grand temps de le changer : une attaque par dictionnaire en viendra à bout en quelques secondes.

3/ Le générateur de mots de passe

Vous n’avez pas d’idée pour votre mot de passe ? Juste en dessous du Password Checker, vous trouverez le Password Generator. Définissez un nombre (15 est un minimum de nos jours) et le type de caractère que vous souhaitez utiliser puis faites un copier-coller pour l’utiliser.